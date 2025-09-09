Dnes je úterý 9. září 2025., Svátek má Daniela
Několikanásobná Slavice Lucie Bílá v mini délkách vypadá opravdu fantasticky!

9. 9. 2025 – 12:30 | Magazín

zdroj: Profimedia
Tato zpěvačka dokonale bortí mýty, že se s věkem musíme čím dál více zahalovat. Pořád dokazuje, že má co ukázat a tím inspiruje i další ženy. Protože i když to Lucii Bílé sluší v krásných dlouhých róbách, v mini šatech vyzařuje energii, sebevědomí a radost, které jí mohou závidět i o generace mladší ženy. Každým svým odvážným lookem tak připomíná, že věk je jen číslo a skutečná krása se skrývá v chuti užívat si život naplno.

Pěvecký um ji vystoupal až do samotného vrcholu, dnes patří Lucie Bílá mezi nejuznávanější české umělkyně. Její skutečné jméno je Hana Zaňáková a pochází z vesnice Otvovice. 

profimedia-0043763342 zdroj: Profimedia

Ačkoli se její dráha začala formovat v 80. letech, v roce 1996 už byla jednou z nejpopulárnějších zpěvaček v anketě Český slavík. Ve skutečnosti tento titul získala již 21krát, čímž překonala i Karla Gotta  a to bezkonkurenčně vede v počtu vítězství. Její kariéra sahá od pop-rockových alb až po hvězdné divadelní role, zastihneme ji jak v muzikálech jako Dracula, Johanka z Arku či Bídníci (Les Misérables), tak na televizních show a koncertech, které bývají dlouho dopředu vyprodané. 

Mini místo předsudků

Láska s mladším partnerem jí očividně prospívá a je to znát na každém kroku. Lucie Bílá působí svěže, sebevědomě a naprosto fantasticky. Vztah s o sedmnáct let mladším Radkem Filipim jí přinesl nejen stabilitu a oporu, ale i novou energii, která se odráží v jejím vzhledu i módním stylu. Sama Lucie v rozhovorech přiznala, že po jeho boku našla klid a radost ze života. Není proto divu, že si dovoluje nosit mini šaty, do kterých by se řada jejích vrstevnic možná neodvážila. Přitom v dlouhých večerních róbách dokáže okouzlit stejně bezkonkurenčně. V jejím podání ale mini působí přirozeně a šik, jako důkaz, že věk je jen číslo a skutečná krása se rodí z harmonie a spokojenosti uvnitř.

Jak vás tato zpěvačka může inspirovat? Podívejte se sami – věk blížící se šedesátce byste jí rozhodně netipli.

Lucie Bíla 1 zdroj: Profimedia

Učebnicový příklad, jak nosit mini elegantně a jednoduše

Černobílá minisukně s grafickým prvkem je jasným středobodem outfitu,  krátká délka dodává sex-appeal, kontrastní bloky zase moderní energii. Lucie k ní přihodila černý top a delší vypasovaný kabátek, který funguje jako chytrý stylingový trik: vizuálně prodlužuje postavu a nechává vyniknout nohám. A ty jsou navíc perfektně podtržené poloprůhlednými punčochami a černými kozačkami ke kolenům – kombinace, která je klasická, ale tady působí naprosto fresh.

Celé to korunuje crossbody kabelka se zlatým řetězem a statement přívěskem – malý detail, který outfit posouvá z „slušného“ do „módního“. Vlasy vyčesané do ležérního drdolu a výrazný úsměv jsou pak už jen třešničkou, díky které je look nezaměnitelně její.

Jak tenhle styl docílit?

  • Nebojte se mini – ale vždy ji doplňte vyvážením: delší kabát, vysoké kozačky.
  • Černobílá kombinace nikdy neomrzí – funguje v minimalistické i sexy verzi.
  • Sáhněte po výrazném doplňku (řetěz, brož, kabelka), který „rozbije“ klasiku.
  • A hlavně!– noste to s úsměvem. Protože i ten je součástí outfitu.

Lucie Bílá zdroj: Profimedia

Bílá na bílou: když peří a kozačky promění šedesátky v současný luxus

Bílá mini šaty poseté pštrosím peřím na rukávech i spodním lemu jsou přesně tím kouskem, který balancuje na hraně show byznysového dramatu a čisté elegance. V kombinaci s bílými kozačkami nad kolena vzniká outfit, který působí jako snový návrat do éry šedesátek, ale s moderním twistem. Tahle monochromatická symfonie dokazuje, že „all white look“ nemusí být sterilní – stačí mu dát texturu, vtip a správnou dávku sebevědomí.

Šaty samy o sobě jsou výrazné, proto Lucie nechává doplňky minimalistické: decentní náušnice, hladký make-up a do ruky vlastní album jako nejlepší „statement clutch“. Vlasy vyčesané nahoru odhalují šíji a podtrhují eleganci – žádné složitosti, jen čistá linie.

Jak tenhle styl docílit?

  • Sáhněte po jedné výrazné textuře (peří, třpytky, metalické efekty) a zbytek udržte tón v tónu.
  • Nebojte se bílých kozaček – v kombinaci s mini šaty fungují jako instantní módní „time machine“ do ikonických let.
  • Keep it simple: když už máte wow kousek, zbytek make-upu i šperků držte na uzdě.
  • A hlavně!: noste to s postojem „jsem hvězda svého vlastního filmu“. Protože přesně o tom to je.

Lucie Bílá 2 zdroj: Profimedia

Malé černé a velká láska

Černé šaty s hlubokým véčkovým výstřihem a rafinovanými rukávy s krajkovými šněrovacími detaily jsou přesně tím kouskem, který balancuje mezi klasikou a špetkou drama. Lucie si k nim obula špičaté lodičky v tónu a zvolila černé psaníčko, čímž drží outfit v přísně monochromatické linii. Jemné punčochy navíc dodávají sofistikovanost a vizuálně protahují siluetu.

Celé to působí elegantně, sebevědomě a přitom absolutně nenuceně – jako by chtěla říct: „móda není moje maska, ale můj přirozený jazyk“. Sluneční brýle pak přidávají dávku filmové hvězdy, která se právě objevila na terase během festivalového dne.

Vedle ní Radek Filipi v bílé košili a černých kalhotách funguje jako kontrastní doplněk – a troufám si říct, že i ten nejlepší „statement accessory“, jaký si může žena přát. Jeho přítomnost podtrhuje, že štěstí a láska jsou tím nejlepším stylingovým trikem.

Jak tenhle styl docílit?

  • Černé šaty s výrazným detailem (rukávy, výstřih, asymetrie) povýší základní look na módní highlight.
  • Držte se monochromu – černé doplňky a punčochy působí luxusně a bezchybně.
  • Nebojte se přidat brýle – dodají punc hvězdného momentu i v běžném prostředí.
  • A pokud chcete skutečně zazářit? Najděte si svůj „life accessory“ – muže, který vás podpoří a rozzáří víc než diamantové náušnice.

Lucii Bílou jsme během její dlouhé kariéry viděli v celé plejádě odvážných modelů – od třpytivých rób přes rockové experimenty až po šaty, které by si málokdo troufl obléknout. A přesto tahle slavná žena dokazuje, že věkem neztrácí nic ze své jiskry. Naopak – zraje do krásy ženy, která přesně ví, co jí sluší, a umí svůj styl prodat i s vyšším číslem v občance. A nutno dodat: zatraceně dobře jí to sluší.

