Stovky viktoriánských bot děsí pobřeží Walesu
7. 1. 2026 – 15:38 | Zpravodajství | Alex Vávra
Na pláži v jižním Walesu se z obyčejného úklidu stal objev, který připomíná detektivní zápletku z viktoriánské éry. Stovky starých kožených bot, všechny z jedné nohy, vyvolávají otázky o zapomenutém lodním neštěstí, síle moře i tom, co dokáže po více než sto letech odhalit pobřežní eroze.
Na první pohled vypadá pláž v Ogmore-by-Sea jako mnoho jiných míst na pobřeží jižního Walesu. Drsné skály, příliv a odliv, vítr od moře a stopy po dávných bouřích. Přesto se tu v posledních měsících odehrává příběh, který by klidně mohl patřit do temného románu z 19. století. Ze skal a kamenných tůní se zde začaly objevovat stovky starých kožených bot, všechny z jedné nohy, všechny zdánlivě z viktoriánské éry. To, co mělo být obyčejným úklidem pobřeží, se proměnilo v jednu z nejzajímavějších archeologických záhad posledních let.
Dobrovolníci kolem Emmy Lamportové od září čistili pobřeží od plastového odpadu a obnovovali přírodní kamenné tůně, v nichž se nečistoty hromadí po desetiletí. Během jednoho prosincového odlivu ale mezi kameny objevili zhruba dvě stovky kožených bot s hřebíky v podrážkách. Během několika dalších dnů jejich počet překročil čtyři sta kusů. Opotřebovaná kůže, ručně připevněné podrážky a typický tvar jasně ukazovaly na období let 1830 až 1901. Zarážející byl i detail, který nelze přehlédnout: každá nalezená bota patřila k pravé noze.
Postupně vyšlo najevo, že nejde o zcela nový jev. Místní obyvatelé si začali vybavovat starší nálezy jednotlivých bot v minulých letech, které tehdy nikoho zvlášť nezaujaly. Někdo našel pár kusů při procházce, jiný si pamatoval drobné kožené boty vyplavené po silné bouři. Nikdo ale netušil, že pod kameny a sedimenty se skrývá tak rozsáhlý soubor historické obuvi.
Lodní vrak, proudy a práce času
Nejčastěji zmiňovaná teorie pracuje s představou obchodní lodi, která se zhruba před 150 lety potopila u skalního útvaru Tusker Rock. Tento ostrůvek leží několik kilometrů západně od pláže a je viditelný jen za odlivu, což z něj v minulosti činilo obávané místo pro námořníky. Loď měla převážet náklad kožené obuvi, která se po ztroskotání postupně rozptýlila do okolí.
Podle této hypotézy část bot unášely mořské proudy, jiné se dostaly do řeky Ogmore, kde se zachytily v březích a nánosech bahna. Pobřežní eroze, zesílená bouřemi posledních let, pak mohla starý depozit postupně uvolnit a soustředit boty právě do skalnatých úseků pláže. Oceánografové upozorňují, že vraky z viktoriánské éry dnes skutečně dosluhují a jejich konstrukce se po více než století začínají rozpadat.
Zároveň však chybí přímý důkaz. V archivních záznamech zatím neexistuje jasně doložený italský lodní vrak v této oblasti. Právě tato absence dává prostor dalším teoriím. Někteří odborníci zmiňují možnost záměrně vyhozeného nákladu, jiní připouštějí zapomenutou nelegální skládku z 19. století. Existuje i názor, že jde o kombinaci několika menších událostí, které příroda postupně sloučila do jednoho zdánlivě jednotného příběhu.
Vědecký výzkum a otázky bez odpovědí
Bangorská univerzita nyní analyzuje materiál bot, původ kůže i její zpracování. První poznatky naznačují mimořádně kvalitní činění, které vysvětluje, proč se obuv dochovala navzdory dlouhému pobytu v soli, písku a vodě. Radiokarbonové datování by mělo upřesnit stáří nálezů, zatím ale vědci otevřeně přiznávají, že nedokážou určit, jak dlouho byly boty ukryté v sedimentech.
Největší záhadou zůstává absence levých bot. Tento detail odporuje logice náhody i běžným scénářům lodních neštěstí. Právě tento prvek dává celému příběhu téměř symbolický rozměr a podněcuje fantazii veřejnosti. Fotograf Peter Britton, který se dlouhodobě věnuje tématu zaniklých lodí a pobřežních krajin, vnímá boty jako hmatatelné připomínky lidí, jejichž každodenní život byl spjatý s mořem, obchodem a fyzickou prací.
Ogmore-by-Sea se tak vedle své divoké přírody zapsalo i jako místo nečekané historické hádanky. Lokalita si mezi místními vysloužila přezdívku Castle Shoes a přitahuje návštěvníky, kteří chtějí na vlastní oči vidět, kde se minulost doslova dere na povrch. Zda další bouře odhalí nové artefakty, nebo dokonce stopu po skutečném vraku, ukáže až čas. Do té doby zůstávají stovky starých bot tichým svědectvím o tom, že moře si pamatuje víc, než jsme si ochotni připustit, a že některé příběhy se odmítají nechat jednoduše vysvětlit.