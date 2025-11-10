Styl makedonské krásy s českou duší: Sára Sandeva okouzluje přirozeností i pokorou
10. 11. 2025 – 10:06 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Ačkoliv by mohla být tahle krásná žena pyšná nejen na to, co jí Bůh nadělil do vínku, ale i na své herecké úspěchy, zůstává přirozeně vřelá a pokorná.Herečka Sára Sandeva, jejíž kořeny sahají do slunné Makedonie, ale domov našla v Česku, dokazuje, že skutečná krása nespočívá jen ve vzhledu – rodí se z duše.
Od dvou let žije na území České republiky a nedávno tahle osmadvacetiletá herečka získala české občanství. Záznam z ceremoniálu, který sdílela na sociálních sítích, dojal stovky jejích fanoušků. Sára přiznala, že sama nečekala, jak silně na ni ten okamžik zapůsobí.
„Myslela jsem, že se budu smát, protože v podobných situacích mám tendenci všechno obrátit v humor. Ale tohle mě samotnou překvapilo — bylo to tak silné, že jsem se dojala. Česká republika je můj domov,“ svěřila se sympatická herečka.
Herectví bere vážně
Každá role ji obohacuje a ke každé přistupuje s pokorou. Často sama cítila, že se na některé postavy nehodí, a snažila se je odmítnout. Režiséři ji však většinou přesvědčili — a pokaždé dobře udělali. Sára přiznává, že když už se do role pustí, dává do ní všechno. „Jsem hodně důsledná a potřebuji si věci prožít naplno,“ říká.
Například ve filmu Moře na dvoře zvažovala, že roli mladé houslové virtuosky odmítne. Nakonec ji ale přijala – a přestože na housle ve skutečnosti nehraje dokonale, zvládla ji s lehkostí i půvabem. „Byl to spíš dabing houslí,“ směje se. Za největší přínos však považuje opětovné setkání s Ondřejem Vetchým, se kterým si po deseti letech znovu zahrála.
Sára dostává nabídky i ze zahraničí – nejnověji z Anglie, kde její přirozenost a talent zaujaly filmové producenty.
Vztah s Jakubem Prachařem vůbec neplánovala
„Upřímně? Myslela jsem, že je to pitomec,“ směje se dnes Sára. „Kdyby mi někdo tehdy řekl, že spolu jednou budeme, asi bych se mu vysmála.“
Ale jak už to v životě bývá – člověk míní, osud mění. Poprvé se potkali při natáčení pohádky Čertoviny, kde mezi nimi tehdy nic osobního neproběhlo. Jiskra přeskočila až o pár let později – a dnes spolu tvoří jeden z nejsympatičtějších párů českého showbyznysu.
Navíc je spojuje nejen osobní, ale i pracovní život – společně se objevují ve filmových i televizních projektech, kde jim přirozená chemie dodává šarm i lehkost
Módní styl v sobě nezapře
Sára je přirozená nejen v herectví, ale i v módě. Dokáže zaujmout tím, s jakou lehkostí a nenuceností vnáší styl do každého svého outfitu. Často volí volnější saka, nadčasové svetry nebo pohodlné kalhoty – kousky, které vypovídají o tom, že se v oblékání řídí především pocitem a autentičností.
Její styl je ženský, ale neokázalý. V jednoduchosti nachází eleganci a v pohodlí jistý druh osobního kouzla – přesně takového, jaký má i ona sama.
Uvolněný styl k ní jednoduše patří
Sára má dar vypadat přirozeně, a přesto výjimečně. Jako by se kolem ní móda sama ztišila a nechala ji jen být. Nehoní trendy, nesnaží se šokovat – jen si obléká to, v čem se cítí sama sebou.
Na tiskové konferenci zvolila ležérní jednodušší kombinaci, která dokonale odráží její povahu: světle modré džíny s vysokým pasem, jednoduchý bílý top a volnější sako v odstínu podzimní kávy. Žádné zbytečné zdobení, jen čisté linie a přirozené barvy. Na nohou semišové kotníkové boty v teplém hnědém tónu – pohodlné, ženské, a přesně ty, ve kterých se dá jít po zemi.
Vlasy nechala rozpuštěné do měkkých vln, make-up jen tak lehce, aby zvýraznil to, co už je krásné samo o sobě.
Když ji člověk sleduje, má pocit, že elegance není o značkách, ale o vnitřním klidu. O tom, že když jste v pohodě se sebou, všechno ostatní si na vás sedne přirozeně.
Romantický styl v makedonském pojetí
Sára má dar spojit eleganci s lehkostí, aniž by to působilo přehnaně. Její styl je jemný a tichý, ale přitom má hlas – takový, který si vás získá nenápadně, přes detail.
Na letní akci zvolila vzdušnou halenku s drobným vzorem, kterou ležérně uvázala v pase. K tomu vysoké olivově zelené kalhoty s výraznou mašlí – ženské, hravé, a přesto elegantní.
Na nohách bílé sandálky s dřevěným podpatkem, které outfit ukotvily v přirozené jednoduchosti. Vlasy jí splývaly po ramenou v jemných vlnách a brýle zasunuté ve vlasech působily moderně.
Její romantika není rozhodně o krajkách a růžové, ale o samotném postoji. O tom, že být ženou znamená být svá – klidně se smát, když ostatní pózují, a zůstat sama sebou i ve světle reflektorů.
Elegance, která nepotřebuje křik
Asi jako jedna z mála působí Sára, jako by se v tomhle uspěchaném světě zastavila o krok dřív než ostatní. Její styl není o pozornosti, ale o klidu.
Tmavý kabát, džíny s ohrnutými lemy a černé kotníkové boty na podpatku – jednoduché, ale dokonale sladěné. Přes rameno kabelka od známé značky, která celý look jemně povyšuje a dodává mu šmrnc. Všechno působí přirozeně, nenuceně, bez okázalosti i zbytečné snahy zaujmout.
Přirozenost se u ní stává synonymem stylu. Člověk si při pohledu na ni uvědomí, že opravdová elegance je v prostotě – že nepotřebuje světla ani potlesk, stačí čistota linie a jistota postoje.Sára Sandeva umí být lidsky krásná. A právě tahle schopnost – zůstat sama sebou, i když se na vás dívají všichni – je tím nejvýraznějším doplňkem, který si do svých outfitů přináší
Podzim v tónech klidu: barvy, které mluví beze slov
Letošní podzim nevolá po extravaganci, ale po harmonii. Pryč je lesk umělých materiálů a přehnané kontrasty – do popředí se vracejí tlumené tóny, které dýchají přirozeností. Přesně jako styl Sáry Sandevy – klidný, ženský a opravdový.
Hlavní roli hrají odstíny hnědé v celé její paletě – od jemného cappuccina po sytý tón hořké čokolády. Doplňuje je béžová, šedohnědá, karamelová i teplá barva kaštanu. Na textilu vytvářejí dojem hřejivosti – jako kabát, který po letech obléknete a on stále voní domovem.
Styl: méně je víc, ale s osobním rukopisem
Podzimní móda letos přeje jednoduchosti s duší.
V popředí stojí oversize saka, měkké svetrové úplety, široké džíny s vysokým pasem a kotníkové boty na středním podpatku. Kombinace, která by mohla působit obyčejně, získává v Sářině podání lehkost a ženskost.
Každý detail je promyšlený, ale nikdy ne strojený.
Styl, který nepotřebuje křičet – protože si je jistý sám sebou.
Textury, které zahřejí i pohladí
Trend sezóny? Semiš, manšestr a měkká vlna.
Materiály, které mají hloubku i duši – působí přirozeně, opravdově a teple. V kombinaci s hladkou kůží nebo jemně lesklými doplňky vytvářejí kontrast, který outfit probouzí.
Ten malý detail, co dělá z klidného vzhledu módní statement.