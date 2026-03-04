Útok na mozek i chronická únava. Je to „přeprogramovaná“ imunita po angíně?
4. 3. 2026 – 15:30 | Magazín | Žaneta Kaczko
Pro většinu z nás je angína jen týden v posteli s čajem a antibiotiky. Nejnovější výzkumy však ukazují, že bakterie streptokoka mají v rukávu nebezpečný trik- dokážou oklamat náš obranný systém tak, že začne útočit na vlastní srdce nebo mozek. Jak chránit své nejbližší před následky, které se mohou objevit i měsíce po vyléčení?
Bolest v krku, horečka a nepříjemné polykání. Angína patří k dětství stejně neodmyslitelně jako odřená kolena. Pro většinu z nás je to záležitost pár dnů v posteli a jedné krabičky antibiotik. Ročně si tímto procesem projdou stovky milionů lidí po celém světě a většinou se po týdnu vrátí do běžného života. Jenže pro malou skupinu pacientů- přibližně pro jednoho z dvou set dětí- tím příběh nekončí. Moderní vědecké výzkumy naznačují, že bakterie, které angínu způsobují, mají v rukávu nebezpečný trik. Dokážou totiž náš imunitní systém „přeprogramovat“ tak, že místo ochrany začne útočit na vlastní tělo.
Molekulární mimikry
Hlavním viníkem je bakterie zvaná streptokok skupiny A. Tato bakterie je neobyčejně mazaná. Vědci zjistili, že využívá mechanismus zvaný molekulární mimikry. Zjednodušeně řečeno: určité části streptokoka vypadají téměř identicky jako proteiny v našich vlastních tkáních. „Váš imunitní systém je navržen tak, aby vás chránil. Někdy se ale zmate,“ vysvětluje lékař Ilan Shapiro. Když tělo vytvoří protilátky proti angíně, tyto „zbraně“ občas nedokážou rozlišit mezi bakterií a zdravou buňkou. Výsledkem je palba, která může zasáhnout srdce, klouby, cévy, a dokonce i mozek.
Neviditelná cesta do mozku: Když se mění osobnost
Fascinujícím, a pro rodiče často děsivým aspektem poststreptokokových reakcí, je jejich schopnost ovlivnit centrální nervový systém. Mechanismus je až mrazivě přímočarý: imunitní buňky, které se v krku „vytrénovaly“ k boji se streptokokem, mohou cestovat podél čichových nervů přímo do mozku. Zde pak dochází k narušení hematoencefalické bariéry- jakési kontroly, která za normálních okolností do mozkové tkáně nepustí nic škodlivého. Jakmile se tato ochrana prolomí, protilátky začnou napadat bazální ganglia, část mozku zodpovědnou za emoce a motoriku. Výsledkem může být šokující proměna dítěte, která nastane doslova přes noc. Klidné dítě začne trpět nekontrolovanými tiky, separační úzkostí nebo neschopností dokončit jednoduché rituály, což je stav, který věda definuje jako syndrom PANDAS. Právě tato spojitost mezi běžnou bakterií a chemií mozku mění pohled na to, jak úzce je naše duševní zdraví propojeno s historií našich infekcí.
Je únava jen dozvukem nemoci?
Vědci nyní zkoumají i další souvislost: může mít angína prsty v syndromu chronické únavy (CFS)? Lidé s tímto stavem trpí extrémním vyčerpáním, které trvá měsíce a neustupuje ani po odpočinku. Ačkoliv přímý důkaz o tom, že angína CFS způsobuje, zatím chybí, studie z roku 2025 naznačují, že u některých lidí zůstává imunitní systém v „bojové pohotovosti“ i dlouho poté, co bakterie zmizely. Tělo je pak v neustálém stavu mírného zánětu, což odčerpává veškerou energii.
Genetická loterie a vliv prostředí
Proč ale u někoho angína projde bez následků a u jiného spustí celoživotní boj s autoimunitou? Vědci se shodují, že jde o kombinaci nešťastné genetické loterie a vlivu vnějšího prostředí. Odhaduje se, že až osm procent populace má vrozenou predispozici k tomu, aby jejich imunitní systém reagoval přehnaně. U těchto jedinců streptokok nepůsobí jen jako dráždidlo, ale jako rozbuška. Bakterie totiž uvolňují tzv. „superantigeny“, které v těle vyvolají zánětlivý poplach tak obrovského rozsahu, že imunitní systém v nastalém chaosu ztratí schopnost rozlišovat mezi přítelem a nepřítelem. Riziko navíc stoupá s počtem prodělaných infekcí. Každá další nedoléčená nebo opakovaná angína je pro tělo jako další záznam do „paměti“ imunitního systému, který se s každým dalším bojem stává agresivnějším a méně přesným. Proto není klíčová jen síla léků, ale především čas- čím dříve je infekce pod kontrolou, tím méně času má imunitní systém na to, aby se „naučil“ útočit na vlastní tkáně.
Prevence: Nepodceňujte „obyčejný“ výtěr
I když tyto informace zní hrozivě, lékaři uklidňují: závažné komplikace jsou stále vzácné. Klíčem k bezpečí je nepodceňovat diagnostiku a důslednost v léčbě.
- Rychlý výtěr z krku: Je to nejjednodušší způsob, jak odlišit běžné virové nachlazení od bakteriálního streptokoka.
- Antibiotika do posledního kousku: Největší chybou je vysadit léky v momentě, kdy vás přestane bolet v krku. Právě nedoléčená infekce dává bakteriím šanci vyvolat v těle zmatek.
- Hygiena jako základ: Pravidelné mytí rukou a nesdílení příborů či sklenic zůstává nejlepší obranou.
Angína tedy nemusí být jen banální epizodou s horkým čajem, ale ukazuje, jak komplexní a křehký je náš imunitní systém. Pokud se ale k léčbě postavíme zodpovědně, zůstane pro nás jen nepříjemnou vzpomínkou na pár dnů v peřinách, nikoliv spouštěčem celoživotních problémů.