Poslanci už navrhli přesunout uvnitř rozpočtu téměř 110 miliard Kč
4. 3. 2026 – 15:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Poslanci během dnešní dopolední debaty Sněmovny nad státním rozpočtem navrhli zatím přesuny peněz v celkovém objemu zhruba za 110 miliard korun.
Návrhy zaznívaly z opozičních lavic. Přidávat peníze chtějí poslanci hlavně na armádu a bezpečnost, bydlení nebo podporu sportu a bydlení. Peníze chtějí brát především z dotací v zemědělství, z dotací na obnovitelné zdroje energie nebo jako v dřívějších letech z vládní rozpočtové rezervy. K dalším návrhům se budou přihlašovat odpoledne po hodinové přestávce v jednání Sněmovny.
Zatím poslanci stihli načíst tři desítky návrhů na přesuny peněz. Rozhodovat o nich budou za týden při závěrečném schvalování rozpočtu se schodkem 310 miliard korun. Do rozpravy se stále hlásí čtyři desítky poslanců. Opět zaznívala kritika z řad opozice, že rozpočet je kvůli svému schodku v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to již dříve opakovaně odmítla.
Zástupce klubu SPD Miroslav Ševčík řekl, že předložený rozpočet je pravdivý, reálný a transparentní. Odmítl mimo jiné výtky opozice že vláda snižuje obranyschopnost státu. V reakci na kritiku opozice, že rozpočet je v rozporu se zákonem, podotkl, že nikde nezaznamenal žádnou žalobu. Jiří Pospíšil (TOP 09) mu odpověděl, že pokud je nějaký stav nezákonný, ještě neznamená, že je možné podat v tomto směru žalobu.
Pospíšil se přihlásil k návrhu TOP 09, který má snížit deficit o 64 miliard korun a zároveň o 21 miliard korun zvýšit výdaje na obranu. Předseda Starostů Vít Rakušan chce na obranu přidat 17 miliard korun. V doprovodném usnesení chce vyzvat vládu, aby v příštím státním rozpočtu přiměřeně zvýšila peníze na obranu.
Piráti opět chtějí přidat 14 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Jejich bývalý předseda Ivan Bartoš navrhl přidat armádě dvě miliardy korun z dotací na obnovitelné zdroje. Z toho například 700 milionů Kč má být určeno na pořízení dronů a 600 milionů Kč na kybernetickou ochranu.
Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) chce kromě jiného odebrat 200 milionů z peněz na obnovitelné zdroje energie a přidat je na zahlazování následků loňské havárie vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou. Jeho stranický kolega a bývalý ministr práce Marian Jurečka chce ve dvou variantních návrzích přidat 2,8 miliardy korun na platy v sociálních službách.