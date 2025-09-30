Utajený bonus od pojišťoven pro seniory: prevence rakoviny zdarma i s příspěvkem
30. 9. 2025 – 17:44 | Zprávy | Anna Pecena
Váš lékař možná čeká, že přijdete – ale věděli jste, že některé zdravotní pojišťovny nabízely (či nabízejí) příspěvky na preventivní vyšetření rakoviny, které většina seniorů vůbec nevyužije? Pokud dobře znáte svá práva, můžete zachránit zdraví a ještě si „vzít zpět“ peníze, které vám patří.
Proč je prevence rakoviny tak zásadní?
Rakovinová onemocnění patří mezi vedoucí příčiny úmrtí v Česku, a to zejména u starších ročníků. Screening tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) se v ČR provádí již od roku 2009 jako součást celopopulačního programu – lidé od 50 let mají možnost buď testu okultního krvácení (TOKS) nebo screeningové kolonoskopie.
Statistiky ukazují, že ročně je nově diagnostikováno přibližně 7 200 případů karcinomu tlustého střeva a konečníku, přičemž asi 3 300 pacientů zemře. Včasné odhalení – například v raném stadiu – může dramaticky zlepšit šanci na uzdravení. Studie dokonce uvádějí, že lidé, kteří podstoupí preventivní kolonoskopii, mají o více než 30 % nižší riziko vzniku onemocnění a až o 50 % nižší riziko úmrtí v porovnání s těmi, kteří vyšetření ignorují.
Prevence navíc často vyjde mnohem levněji než léčba rozvinutého nádoru – a dopad na kvalitu života může být zásadní.
Příspěvky nad rámec běžného pojištění: co pojišťovny někdy kryjí
I když samotný screening je hrazen ve standardním programu, některé pojišťovny jdou dál a nabízejí doprovodné preventivní balíčky či příspěvky na onkologická vyšetření:
-
Zdravotní pojišťovna VZP umožňuje příspěvek až 3 000 Kč pro pojištěnce (od 35 let) na komplexní onkologickou prohlídku v akreditovaném centru.
-
Zdravotní pojišťovna ZPMVČR nabízí příspěvek až 2 000 Kč na preventivní onkologickou prohlídku nad rámec jiných programů.
-
OZP ve svých programech „STOP rakovině“ přispívá na preventivní vyšetření formou kuponů, které lze uplatnit do určité výše.
-
U některých pojišťoven (např. ZPŠ) najdete speciální programy onkologické prevence v rámci fondu prevence.
-
Některé programy vyžadují, aby pojištěnec absolvoval preventivní prohlídku u praktického lékaře, jinak příspěvek nelze uplatnit. specializovaném pracovišti.
Jak si vyjednat preventivní vyšetření a příspěvek
-
Zjistěte, co nabízí vaše pojišťovna
Přejděte na web / sekci “příspěvky prevence / onkologická prevence” a sledujte částky a podmínky (časové limity, akreditovaná pracoviště).
-
Splňte podmínky – proveďte preventivní prohlídku
Většina programů vyžaduje, abyste absolvovali základní preventivní prohlídku u praktického lékaře nebo jinou prohlídku ve stanoveném období.
-
Vybírejte akreditovaná zařízení
Pokud vyšetření provedete mimo schválená centra, pojišťovna nemusí příspěvek uznat.
-
Shromažďujte doklady, účtenky a žádosti
Ujistěte se, že účtenka obsahuje vše požadované: jméno, datum narození, popis vyšetření. Žádost o proplacení je často nutné podat do určité lhůty (např. 3 měsíce od data vyšetření).
-
Občas sledujte změny programu
Podmínky a výše příspěvků se mění – příkladem je posun hranice pro bezplatnou kolonoskopii z 50 na 45 let připravovaný od 2026.
Prevence není investice do nejistoty – je to ochrana života a zdraví. A pokud vaše pojišťovna nabízí příspěvek, proč ho nevyužít?