Nejrychlejší růst za tři roky! Česká ekonomika se rozjela?
30. 9. 2025 – 17:32 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Dobrá zpráva pro peněženky i politiky. Hrubý domácí produkt Česka meziročně vzrostl o 2,6 procenta – a jde tak o nejvyšší tempo od léta 2022. Podle čerstvých dat Českého statistického úřadu si hospodářství polepšilo i proti předchozímu čtvrtletí, a to o půl procenta.
Spotřeba táhne, firmy šetří
Statistici potvrdili předchozí odhad, podle něhož českou ekonomiku nastartovala hlavně rostoucí spotřeba domácností. Lidé utrácejí více, protože jejich příjmy reálně rostou. Průměrná mzda se ve druhém čtvrtletí vyšplhala na 52,5 tisíce korun a domácnosti se nebojí sahat hlouběji do peněženek. Pomohla i změna stavu zásob, což ale ekonomové označují za jednorázový efekt.
Naopak firmy zůstávají přiškrcené. Investice jsou spíše v útlumu a podniky pociťují vyšší mzdové náklady – ty meziročně vzrostly o více než osm procent. Podle analytiků tím firmy kompenzují svou slabší ziskovost. „Zatímco domácnosti využívají růst mezd, podniky to cítí na svých nákladech a drží se zpátky s investicemi,“ komentuje situaci Dominik Kohut z PwC.
Úspory vysoko, mzdy jen zdánlivě
Další paradox odhalil analytik Banky Creditas Petr Dufek. Podle něj zůstává míra úspor domácností vysoká, i když příjmy rostou. Češi tak sice na první pohled bohatnou, ale reálný příjem na hlavu stoupl jen o 0,3 procenta. Jinými slovy: průměrná mzda vypadá skvěle, ale v praxi se efekt v peněženkách obyčejných lidí neprojevuje tak dramaticky.
Firmy do investic vstupují jen opatrně a zůstávají v módu vyčkávání. Přesto vývoj HDP ukazuje, že celkový obrázek české ekonomiky je lepší než loni, kdy růst činil jen jedno procento.
Rok 2025 má být optimističtější
Analytici se shodují, že letošní hospodářský růst překročí dvě procenta. Ministerstvo financí ve své poslední prognóze počítá s růstem HDP o 2,1 procenta. Česká národní banka je ještě odvážnější – mluví o 2,6 procenta, tedy o tempu, které už teď ukázal druhý kvartál.
Pokud se trend udrží, bude letošek znamenat jasné oživení po hubených letech. Ekonomové však varují, že klíčové bude, zda firmy začnou znovu investovat, nebo se spokojí jen s krácením nákladů.
Česká ekonomika tak stojí na rozcestí. Na jedné straně roste chuť domácností utrácet, na druhé straně váhají podniky, zda riskovat větší investice. Jisté ale je, že čísla ze statistik po dlouhé době vypadají slibně – a politici je budou před volbami rádi citovat.