Pozor na tyhle zprávy na telefonu, podvodníci mají nový trik

30. 9. 2025 – 18:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Pozor na tyhle zprávy na telefonu, podvodníci mají nový trik
zdroj: Freepik.com
A je to tu znovu. Zprávy, které na první pohled vypadají nevinně, ale dokážou vám doslova otrávit život. Za pár kliknutí se z nich může stát hrozba nejen pro vás samotné, ale i pro vaše blízké a přátele.

Podvodníci jsou čím dál přesvědčivější a jejich taktiky míří přímo na naše citlivá místa. I když v hloubi duše tušíme, že jde o podvod, po přečtení zprávy mnozí zaváhají a někteří i bez rozmýšlení odpoví. Následky mohou být různorodé: v nejlepším případě vás čeká jen nepříjemnost a pár ztracených minut, v tom horším vám útočníci zablokují komunikační aplikace a vaším jménem začnou žádat přátele o půjčku, důvěřiví lidé ve snaze pomoci pak mohou přijít o peníze.

Jak taková podvodná zpráva může vypadat?

Ahoj, prosím tě, moje dcera nebo můj syn soutěží na tomto portálu, mohl bys ho podpořit svým lajkem?“ Zpráva zní přátelsky, neškodně, možná dokonce osobně. Je z ní cítit nárok a naléhavost, jako kdyby skutečně přicházela od někoho, koho znáte. Útočníci využívají obraty, které svým tónem snižují čtenářovu ostražitost, a přitom v pozadí čeká past: v okamžiku, kdy kliknete na odkaz uváděný v textu, paradoxně mu otevíráte cestu k vašemu účtu. Podle české policie se v podobných případech zpráva skutečně rozšíří přes WhatsApp, kde nejprve pod záminkou hlasování v soutěži získá přístup k účtu uživatele. Jakmile útočník dostane přístup, použije váš profil k rozesílání žádostí o půjčku všem vašim kontaktům.

Často se obsah zprávy mění drobnými detaily, například jménem dítěte, názvem soutěže nebo vyprávěním, proč je to urgentní, aby působila autenticky. Typickým postupem je: nejprve nalákat uživatele na hlasování, poté získat přihlašovací údaje nebo přístup k účtu a nakonec rozesílat zprávy vaším jménem s požadavkem o půjčku.

Jak se chránit a co dělat, když zpráva přijde

Nejdůležitější je nikdy neklikat na podezřelé odkazy a neposkytovat své přihlašovací údaje mimo oficiální stránky či aplikace. Pokud vám podobná zpráva přijde od známého, zkuste si ji ověřit přímo u něj telefonátem nebo osobní zprávou. V případě, že jste na odkaz už klikli, je nutné okamžitě změnit heslo a zapnout dvoufázové ověření. Pokud vám útočníci zablokují přístup k účtu, neváhejte se obrátit na podporu aplikace a podat oznámení na policii. A pamatujte, že žádný skutečný přítel vám nebude posílat žádosti o půjčku přes WhatsApp nebo Telegram – proto buďte obezřetní a jednejte s rozvahou.

Jak reagovat, když vám přijde zpráva o půjčce

Pokud vám dorazí podezřelá zpráva, ve které váš známý nebo příbuzný žádá o peníze, okamžitě zpozorněte. Nejrozumnější první krok je zavolat přímo dotyčnému a ověřit si, zda žádost skutečně poslal on. Ve většině případů zjistíte, že jde o podvod a váš kontakt o ničem neví.

Policie upozorňuje, že podobné žádosti o finanční pomoc nikdy neprobíhají přes WhatsApp nebo Telegram, ale vždy osobně nebo alespoň telefonicky. Pokud tedy dostanete zprávu s číslem účtu, kam máte poslat peníze, berte ji jako jasný signál podvodu.

Důležité je také nereagovat na takovou zprávu a neklikat na žádné odkazy, které obsahuje. Místo toho situaci nahlaste svému známému a v případě potřeby i policii. Jen tak zabráníte tomu, aby útočníci zneužili nejen vás, ale i vaše okolí.

3 kroky, co dělat hned, když přijde podvodná zpráva

Zavolejte známému – ověřte si, jestli zprávu opravdu poslal.

Ignorujte a nemažte – na zprávu nereagujte a neklikejte na odkazy, raději ji přepošlete policii nebo podpoře aplikace.

Zabezpečte účet – změňte heslo, zapněte dvoufázové ověření a upozorněte své kontakty, že mohli také dostat podvodnou zprávu.

Podvodné zprávy na WhatsAppu či Telegramu jsou čím dál propracovanější a dokážou zmást i ty, kteří si myslí, že jsou obezřetní. Pamatujte proto, že žádný blízký by vás o peníze nikdy nežádal přes zprávu. Ověření telefonátem vám může ušetřit nejen starosti, ale i značné finanční ztráty. Buďte proto o krok napřed, mějte své účty dobře zabezpečené a sdílejte podobná varování dál — možná právě vaše zkušenost ochrání někoho jiného.

Zdroje:
Policie ČR, TN.cz, Novinky.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

