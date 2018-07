Uprchlický 'horký brambor' končí na Sicílii. Babiš solidaritu odmítl

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Loď se 450 uprchlíky zachráněnými v sobotu ve Středozemním moři nakonec může přistát na Sicílii. Itálie k tomu přistoupila poté, co Francie, Německo, Malta, Portugalsko a Španělsko oznámily, že přijmou 50 migrantů. Český premiér Andrej Babiš odmítl kohokoliv z lodi přijmout, Itálii ale nabídl experty a policisty.

Loď se stala předmětem migračního sváru mezi Itálií a Maltou, obě dříve trvaly na tom, aby loď přijala druhá země. Italský ministr vnitra Salvini v těchto dnech prohlásil, že vstřícná přijímací politika jeho země končí a že Itálie už nebude přijímat další migranty.

Rybářská loď, vyslaná pašeráky z Libye v pátek, dorazila až k malému ostrovu Linosa u Sicílie. Tam migranty v sobotu převzaly lodě Frontexu a italské pobřežní stráže a odvezly je do vod nedaleko sicilského přístavu Pozzallo. Na pobřeží bylo dosud převezeno 57 žen a dětí. Italská média informovala, že mezi migranty je řada podvyživených osob, jedna žena, podvyživená po dlouhých měsících strávených v Libyi, váží pouhých 35 kilo. Itálie nebyla ochotná dovolit jim přistát ve svých přístavech. Malta argumentovala tím, že loď je mnohem blíž k italskému ostrovu Lampedusa.

Italský premiér Giuseppe Conte se pak obrátil na EU, aby situaci pomohla řešit. Francie a Malta v sobotu prohlásily, že každá z nich převezme 50 lidí, podobně se v neděli zavázaly Německo, Španělsko a Portugalsko.

Solidární cesta do pekel

Český premiér Andrej Babiš žádost Itálie odmítl. "Takový přístup je ale cesta do pekel. To jenom motivuje pašeráky a zvyšuje jejich příjmy," uvedl. Podle Babiše Evropa musí vyslat signál, že nelegální migrace je nepřípustná a přijímání dalších lidí problém jenom zhoršuje. "Naše země žádné migranty přijímat nebude. Na Evropské radě jsme pro relokaci prosadili princip dobrovolnosti a toho se budeme držet," sdělil Babiš v textové zprávě.

Také šéf české diplomacie Jan Hamáček (ČSSD) potvrdil, že Praha odpoví na italskou žádost o přijetí migrantů záporně. "Je třeba se soustředit na řešení příčin migrační krize a jak přiliv nelegálních migrantů zastavit včetně boje s pašeráky. Migrační krizi nevyřešíme tím, že dveře do Evropy zůstanou otevřené nekontrolované migraci," uvedl Hamáček. Česká republika podle něj nabízí Itálii své experty a policisty. "Jsme také připraveni se zapojit do operace pod vedením Itálie na podporu libyjských bezpečnostních sil," dodal ministr zahraničí a vnitra.

Lepší ochranu hranic

Předseda KSČM Vojtěch Filip soudí, že Česká republika se už v minulosti přesvědčila o tom, že je pro uprchlíky jen přestupní stanicí. "Je třeba pomoci zemím, odkud pocházejí, zbavit je hladu, agresí a válek. V mnoha případech se jedná o ekonomické migranty. Na pomoci se musí shodnout světové mocnosti a členské státy EU," dodal Filip.

Česko jiné řešení migrace než rozdělováním lidí mezi jednotlivé země EU prosazuje dlouhodobě. Společně s dalšími středoevropskými zeměmi požaduje důslednou ochranu hranic Evropy a také pomoc ve zdrojových zemích migrace.

K italským břehům připlulo od roku 2014 více než 650 tisíc migrantů. Většinou se tam dostali poté, co byli zachráněni z moře u libyjského pobřeží. V italských uprchlických zařízeních se nyní nachází asi 170 tisíc běženců, počet příchozích nicméně letos poklesl, uvedla agentura Reuters. OSN odhaduje, že letos se již při pokusu dostat se přes Středozemní moře do Evropy utopilo téměř tisíc lidí.