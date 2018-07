'Konec tahání migrantů do Evropy'. I tak komentují čeští politici německou dohodu

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Různé názory mají čeští poslanci napříč politickým spektrem na pondělní kompromisní dohodu německé vlády o řešení migrace. Zatímco premiér Andrej Babiš ji chápe jako nutnost pro migranty zůstat v té zemi EU, kde se zrovna vylodí, jiní politici ji buď přímo vítají v boji proti nechtěným migrantům, jiní varují, že by se právě Česko mohlo stát jejich novým cílem.

Kompromisní dohoda spočívá v tom, že kancléřka souhlasila se zřízením tranzitních center na hranicích s Rakouskem, odkud budou migranti registrovaní jinde v EU vraceni. Spor ohrožoval nejen budoucnost spolkové vlády, ale i tradiční unii vládních stran CDU a CSU. "Německo dalo jasně najevo, že ten, kdo se vylodí v Itálii nebo v Řecku, nemá právo vybrat si žít v Německu. Snad to Itálie a Řecko pochopí a zavřou hranice," uvedl Babiš na sociálních sítích.

Poslanec ČSSD Ondřej Veselý řekl, že kompromis znamená posun v postoji Německa. "Znamená to, že Německo už netahá migranty do Evropy," uvedl. Krok bude podle něj i zpětnou vazbou pro země, odkud migranti do Evropy míří. "Bude jasné, že už to není otevřená náruč, že nemají chodit v takových počtech," řekl člen sněmovního evropského výboru. Česka se podle něj vracení migrantů nedotkne, protože není zemí, kde by žádali o azyl poprvé.

Bude z Česka nová cesta?

Česká vláda by měla podle europoslance Jana Zahradila (ODS) urychleně prozkoumat, jaké dopady bude mít německý krok na ČR. "Pokud se 'tranzitními centry' má zastavit tok migrantů do Německa z Rakouska, může hrozit, že se migrační trasa do Německa odkloní přes ČR. V tom případě musíme být připraveni na ochranu hranic s Rakouskem. Je proto třeba pozorně sledovat i opatření na rakouské straně a reagovat adekvátně," uvedl Zahradil.

Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek ČTK sdělil, že kompromis řeší vnitropolitickou situaci v Německu. "Očekávám, že podobný režim nastaví i Rakousko a možná i další země. A předpokládám také, že se nebude jednat o krátkodobé řešení. Bohužel. Doplatí na to především turisté, lidé cestující přes hranici za prací a dopravci," napsal Ženíšek v textové zprávě.

Předseda poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Jan Farský by raději hledal společná evropská řešení. "Pokud se bude řešení evropského problému nechávat na řešení jednotlivých států, bude výsledek vždy složitější, dražší a obavám se i v konečném důsledku oslabující EU i Česko," napsal Farský.