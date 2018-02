Upír mezi politickými stranami

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Jaroslav Bican

Hnutí ANO vykrádá politické programy levicových i pravicových stran. Jednobarevná vláda Andreje Babiše tedy prosazuje opatření, která by se hodila sociálnímu demokratovi i Miroslav Kalousek. Může taková strategie fungovat a jak jí čelit?

Při pohledu na hnutí ANO a jeho předsedu není těžké získat dojem, že podle Andreje Babiše by bylo nejlepší, kdyby u nás působila jedna jediná politická strana. K čemu jsou nakonec všechny ty partaje se svými programy dobré, když stačí jedna, která do sebe zahrne to nejlepší z nich, povede Českou republiku k prosperitě a všem nám zajistí, že se budeme mít lépe? Takové se zdají být Babišovy představy, a nejenom představy, ale i konkrétní politika, kterou realizuje jeho jednobarevná menšinová vláda.

Premiér v demisi se chlubí například tím, že jeho vláda od 1. ledna 2019 zvýší důchody o 918 korun měsíčně, prý nejvíce v dějinách Česka. Průměrný důchod má tak v příštím roce stoupnout z 12 240 korun na 13 350.

Zvyšování důchodů je přitom tradiční téma sociálních demokratů, které jim Babiš přebírá. Dokonce dává najevo, že ČSSD v této oblasti předčí. Poukazuje totiž na to, že důchod se zvedne skoro stejně jako za celé období Sobotkovy vlády.

Peníze pro všechny

Sociálním demokratům tak nezbývá než se rozčilovat nad tím, že jim hnutí ANO vykrádá jejich program. Na svém nedělním sjezdu v Hradci Králové si na to stěžovali opakovaně, ale to je všechno, co s tím zmůžou. Předseda ANO si s tím hlavu neláme a programové prohlášení jeho menšinové vlády se jen hemží opatřeními, za které by se nemusel stydět ani ten největší socialista.

Důchodci starší 65 let by měli mít užívání osobní železniční dopravy zdarma za paušální průkazku. Zkrátka nepřijdou ani žáci a studenti do 26 let, kteří by také měli mít za stanovených podmínek vlaky zdarma. Babišova vláda chce rovněž připravit závazná pravidla pro předvídatelný růst minimálních mezd. Platy učitelů chce zvýšit, aby se na konci volebního období dostaly aspoň na 150 procent jejich stávající výše.

Na stejnou úroveň chce navýšit platy ve veřejném kulturním sektoru a ráda by také podporovala růst platů v sociálních službách. Sociální demokraté už zkrátka nejsou potřeba. Zvyšování platů ve státním sektoru zvládne hnutí ANO i bez nich. K tomu se postará také o důchodce a studenty, připraví zákon o sociálním bydlení a postaví byty pro mladé rodiny a starší občany.

Zbytečné jsou rovněž pravicové strany. Babiš jim hodlá vypálit rybník tím, že ještě letos plánuje zrušit superhrubou mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhnout novou sníženou sazbu 19 procent z hrubé mzdy. Obdobný krok měla ve svém volebním programu pro sněmovní volby i TOP 09.

Populista levicový i pravicový

Miroslav Kalousek upozorňuje na to, že zrušení superhrubé mzdy bylo uzákoněno v roce 2012 s účinností od 1. ledna 2015, ale vláda, ve které byl i Andrej Babiš, ho odmítla, než vstoupilo v účinnost. To však nic nemění na tom, že pokud se šéfovi ANO podaří superhrubou mzdu zrušit, realizuje důležitý bod z programu topky. Babišova vláda prosazuje i další opatření po vzoru pravicových stran, například daňové slevy pro pracující rodiny s dětmi.

Na svém facebookovém profilu předseda ANO s jistou nadsázkou píše, že kvůli zvyšování důchodů či vlakům zdarma od 65 let o něm ODS bude říkat, že je levicový populista. Prý je i pravicový populista a přidává k tomu emotikona s vyplazeným jazykem. Následně se chvástá, že jeho vláda ruší zmíněnou superhrubou mzdu a připomíná, že to byla právě ODS, která zvýšila daně a superhrubou mzdu zavedla, kdežto Babišova vláda chce daně snížit.

Babiš s úsměvem připouští, že je levicový i pravicový populista. Jinými slovy říká, že jeho hnutí vykrádá program každé straně, ať se hlásí k levici či pravici. A nejen jim, nepohrdne ani "anarchisticko-chaotickým hnutím", jak Piráty na hradeckém sjezdu sociální demokracie označil prezident Miloš Zeman. Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš by mohl vyprávět. Opakovaně poukazuje na to, že celé pasáže z Babišovy knihy "O čem sním, když náhodou spím" jsou opsané od Pirátů.

Guláš z levice i pravice

Tím, od koho ten který programový bod či opatření převzal, se Babiš trápit nemusí. Stačí, když výsledný mix funguje a dokáže přilákat voliče. Jeho protivníci jako Miroslav Kalousek mohou poukazovat na to, že předseda ANO je nekonzistentní a pravidelně prosazuje něco, co dříve odmítal. To je i případ valorizace penzí. Ještě v červnu 2015 hnutí ANO odmítlo podpořit návrh na mimořádnou valorizaci důchodů, který překládala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Babiš zkrátka do svého programového hrnce hází levicové i pravicové přísady bez ladu a skladu, takže výsledkem mohou být bolesti břicha. Premiér v demisi ale takovou výtku snadno odpálí tím, že na rozdíl od tradičních stran aspoň něco dělá a proč by mělo vadit, že zrušení superhrubé mzdy od někoho opsal, důležitější je, když její zrušení prosadí.

Hlavní otázka zní, jakou logiku všechny Babišovy návrhy sledují, přesněji řečeno, zda vůbec nějakou sledují. Stejně dobře totiž můžou být jen nahodilým a chaotickým látáním děr, tu populistickou, tu zcela náhodně poskládanou směsí opatření, která nejdou dohromady, protože není možné se zavděčit všem, současně snižovat daně a zvyšovat státní výdaje, ačkoli předseda ANO tvrdí, že to lze, protože úspory najde jinde.

Dokud se neprojeví konkrétní problémy pramenící ze zmatečnosti a nekoncepčnosti Babišova počínání, může si premiér v demisi docela dobře vystačit s tím, že pracuje a řeší problémy tak usilovně, že má z toho zvýšený tlak a zdravotní problémy. Pozice ostatních stran tak není snadná. Snaha hnutí ANO vymazat je z politické mapy je očividná. Pokud nebudou mít oblast, ve které jsou lepší, nepřežijí.