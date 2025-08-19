Únava v obličeji není jen věkem: Co dělají stresové hormony s vaší pletí
19. 8. 2025 – 12:30 | Magazín | Žanet Ka
Když je toho na vás moc, pleť prozradí víc, než byste chtěli. Otoky, šedý tón a unavený výraz nejsou jen kosmetickou vadou, stojí za tím stresový hormon kortizol. Ten způsobuje zadržování vody, oslabuje regeneraci pleti a rozjíždí začarovaný kruh: čím hůře vypadáme, tím více nás to stresuje. Jak tento kolotoč zastavit? Odpovědí je cílená ranní i večerní rutina, která působí proti následkům stresu i na psychiku samotnou.
Ranní SOS rituál
Ráno je pleť nejzranitelnější. Kortizol, jehož hladina je po noci přirozeně vyšší, může zvýraznit otoky a unavené rysy. Proto je důležité začít studenou vodou a jemným čisticím gelem. Horká voda by otok jen zhoršila.Na probuzení pleti funguje tonizační sérum s kofeinem a drenážním účinkem, které působí hlavně pod očima a na lícních kostech.Dvouminutová masáž válečkem nebo prsty rozproudí lymfu a pomůže odplavit přebytečnou vodu.Závěr patří lehkému hydratačnímu krému se SPF: ochrání pleť před UV zářením, které ve spojení s kortizolem urychluje stárnutí.
Večerní detox
Večer je naopak čas, kdy hladina kortizolu klesá a pleť má ideální podmínky pro regeneraci.Začněte dvojitým čištěním: micelární voda odstraní make-up a nečistoty, pěna či gel zanechají pleť skutečně čistou.Tonikum vyrovná pH a připraví pokožku na noční produkty.Pak přichází na řadu sérum s peptidy a kyselinou hyaluronovou, které podporují obnovu buněk a doplní hydrataci.Na závěr zklidňující krém s aloe vera nebo heřmánkem. A pokud si dáte pět minut s masážním válečkem nebo gua sha, prospěje to nejen mikrocirkulaci, ale i vaší mysli- stres se rozpouští spolu s napětím ve tváři.
Proč stres škodí pleti
Kortizol je v malých dávkách užitečný, pomáhá nám zvládat zátěž. Pokud je ho ale příliš, působí jako sabotér krásy:
- zadržuje v těle vodu, tím vznikají otoky, zejména pod očima,
- zpomaluje tvorbu kolagenu, tak pleť rychleji ztrácí pružnost,
- oslabuje ochrannou bariéru kůže, pak vzniká podráždění, začervenání a sušší pokožka.
A právě proto se při stresu objevuje začarovaný kruh: pohled na unavený obličej nás stresuje ještě víc.
Malé rituály, velký efekt
Péče o pleť není jen kosmetika, je to malá terapie. Každodenní rutina vám může pomoci nejen získat zpět svěžejší vzhled, ale i snížit hladinu stresu. Kombinujte kosmetickou péči s relaxací, dýchejte zhluboka, dopřejte si procházku. Pleť i mysl vám poděkují.
Stresové hormony pod lupou
Kortizol není jediným viníkem únavného vzhledu. V době psychického napětí se do těla vyplavuje také adrenalin, který sice krátkodobě zvyšuje naši bdělost, ale při dlouhodobém působení vyčerpává cévy a zhoršuje prokrvení pleti. Výsledkem je bledost a matný tón pokožky. Další roli hraje noradrenalin – ten ovlivňuje mikrocirkulaci a při chronickém stresu může vést k citlivosti či zarudnutí obličeje. Všechny tyto hormony působí společně jako neviditelný stresový koktejl, který nejen zhoršuje vzhled pleti, ale i zpomaluje její regenerační schopnosti. Proto je péče o pleť účinná jen napůl, pokud se současně nesnažíme harmonizovat i psychickou stránku života.
Rychlá pomoc na otoky způsobené stresem
- Studená voda- okamžitě stáhne cévy a zmírní otok.
- Kofeinové sérum pod oči- podpoří mikrocirkulaci a odvede přebytečnou tekutinu.
- Dvouminutová masáž prsty nebo válečkem- uvolní lymfu a vyhladí rysy.
- Lehký hydratační krém se SPF- ochrání pleť před UV zářením, které stres ještě zhoršuje.