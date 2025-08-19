ANO má volební číslo 22, Spolu 11, SPD 6, STAN 23, Piráti 16 a Stačilo! 25

Dnes je úterý 19. srpna 2025., Svátek má Ludvík
19. 8. 2025 – 12:43 | Zpravodajství

zdroj: Profimedia
ANO bude letos ve sněmovních volbách kandidovat s číslem 22. Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, má číslo 11. SPD má šestku, Starostové 23 a Piráti 16. Hnutí Stačilo!, za které o návrat do Sněmovny usilují komunisté a sociální demokraté, dostalo číslo 25.

Čísla, jimiž budou označeny kandidátní lístky všech 26 zaregistrovaných volebních uskupení, dnes vylosovala Státní volební komise.

Z dalších seskupení, která se pohybují blízko pětiprocentní hranice, získalo hnutí Přísaha osmičku. Strana Motoristé sobě, která v minulých sněmovních volbách ani pod původním názvem Strana nezávislosti České republiky nekandidovala, obdržela číslo 20.

Čísla zároveň určila pořadí, ve kterém Český statistický úřad strany a hnutí uvede ještě dnes odpoledne na oficiálním volebním webu. Kandidující uskupení budou moci čísla také využít v kampani. Volby se uskuteční 3. a 4. října.

Jedničku určil los pro uskupení Rebelové. Sedmička, která je považována za šťastné číslo, letos připadla ČSSD - České suverenitě sociální demokracie. Číslo 13, označované naopak za nešťastné, dostala anarchokapitalistická strana Nevolte Urza.cz. Pohádkovou či biblickou trojku dostalo uskupení Jasný signál nezávislých.

Čísla byla tradičně vylosována s pomocí dvou průhledných plastových nádob, z nichž v jedné byly obálky s názvy volebních stran a ve druhé obálky s čísly. Postupně byly k sobě přiřazovány. Losování se ujali místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová a ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.

Přehled uskupení kandidujících v letošních volbách do Poslanecké sněmovny v pořadí podle čísel vylosovaných Státní volební komisí:

Vylosované číslo Název strany, hnutí nebo koalice
1 Rebelové
2 Moravské zemské hnutí
3 Jasný signál nezávislých
4 Výzva 2025
5 SMS - Stát má sloužit
6 Svoboda a přímá demokracie (SPD)
7 ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie
8 Přísaha občanské hnutí
9 Levice
10 Česká republika na 1. místě
11 Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
12 Švýcarská demokracie
13 Nevolte Urza.cz.
14 Hnutí občanů a podnikatelů
15 Hnutí Generace
16 Česká pirátská strana
17 Koruna česká (monarchistická strana Čech Moravy a Slezska)
18 Volt Česko
19 Volte Pravý Blok
20 Motoristé sobě
21 Balbínova poetická strana
22 ANO 2011
23 Starostové a nezávislí
24 Hnutí Kruh
25 Stačilo!
26 Voluntia

Zdroj: www.mvcr.cz

