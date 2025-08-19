ANO má volební číslo 22, Spolu 11, SPD 6, STAN 23, Piráti 16 a Stačilo! 25
19. 8. 2025 – 12:43 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
ANO bude letos ve sněmovních volbách kandidovat s číslem 22. Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, má číslo 11. SPD má šestku, Starostové 23 a Piráti 16. Hnutí Stačilo!, za které o návrat do Sněmovny usilují komunisté a sociální demokraté, dostalo číslo 25.
Čísla, jimiž budou označeny kandidátní lístky všech 26 zaregistrovaných volebních uskupení, dnes vylosovala Státní volební komise.
Z dalších seskupení, která se pohybují blízko pětiprocentní hranice, získalo hnutí Přísaha osmičku. Strana Motoristé sobě, která v minulých sněmovních volbách ani pod původním názvem Strana nezávislosti České republiky nekandidovala, obdržela číslo 20.
Čísla zároveň určila pořadí, ve kterém Český statistický úřad strany a hnutí uvede ještě dnes odpoledne na oficiálním volebním webu. Kandidující uskupení budou moci čísla také využít v kampani. Volby se uskuteční 3. a 4. října.
Jedničku určil los pro uskupení Rebelové. Sedmička, která je považována za šťastné číslo, letos připadla ČSSD - České suverenitě sociální demokracie. Číslo 13, označované naopak za nešťastné, dostala anarchokapitalistická strana Nevolte Urza.cz. Pohádkovou či biblickou trojku dostalo uskupení Jasný signál nezávislých.
Čísla byla tradičně vylosována s pomocí dvou průhledných plastových nádob, z nichž v jedné byly obálky s názvy volebních stran a ve druhé obálky s čísly. Postupně byly k sobě přiřazovány. Losování se ujali místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová a ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
Přehled uskupení kandidujících v letošních volbách do Poslanecké sněmovny v pořadí podle čísel vylosovaných Státní volební komisí:
|Vylosované číslo
|Název strany, hnutí nebo koalice
|1
|Rebelové
|2
|Moravské zemské hnutí
|3
|Jasný signál nezávislých
|4
|Výzva 2025
|5
|SMS - Stát má sloužit
|6
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|7
|ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie
|8
|Přísaha občanské hnutí
|9
|Levice
|10
|Česká republika na 1. místě
|11
|Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
|12
|Švýcarská demokracie
|13
|Nevolte Urza.cz.
|14
|Hnutí občanů a podnikatelů
|15
|Hnutí Generace
|16
|Česká pirátská strana
|17
|Koruna česká (monarchistická strana Čech Moravy a Slezska)
|18
|Volt Česko
|19
|Volte Pravý Blok
|20
|Motoristé sobě
|21
|Balbínova poetická strana
|22
|ANO 2011
|23
|Starostové a nezávislí
|24
|Hnutí Kruh
|25
|Stačilo!
|26
|Voluntia
Zdroj: www.mvcr.cz