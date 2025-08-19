Ženich řekl u oltáře špatné jméno. Reakce nevěsty byla jak ze seriálu
19. 8. 2025 – 12:09 | Zpravodajství | Alex Vávra
Když ženich u oltáře oslovil nevěstu jménem své bývalé, mohl z toho být pořádný průšvih. Rebecca se ale místo slz rozesmála a jejich svatba se proměnila v nezapomenutelný „Ross a Rachel moment“.
Na svatbě může jít leccos špatně – dort se zbortí, hosté si spletou místo konání, nevěsta zakopne o šaty. Ale nazvat svou novomanželku jménem bývalé přítelkyně přímo u oltáře? To je scénář, který by málokdo dokázal předem vymyslet. Přesně to se stalo Andrewu Fildesovi (51) z anglického Bedfordshiru, když si bral svou dlouholetou partnerku Rebeccu (46).
Obřad probíhal na matričním úřadě a atmosféra byla napjatá – Andrew byl viditelně nervózní. Třásl se, potil a jen doufal, že zvládne odříkat slib bez zakopnutí. A pak se to stalo: místo „Rebecca“ vyslovil jméno „Sarah“. Nešlo o náhodu – Sarah byla jeho bývalá přítelkyně, se kterou kdysi žil patnáct let. Reakce byla okamžitá. Bratr si zakryl obličej dlaní, syn zavrtěl hlavou, hosté zaraženě hleděli. Rebecca se však místo zklamání rozesmála. „Byla jsem překvapená, ale brala jsem to s humorem. Myslím, že byl prostě strašně nervózní a spletl se,“ řekla později. Na TikToku sdílela záběr s nápisem: „Když vás váš nový manžel nazve jménem své ex-přítelkyně.“
Skutečný „Ross a Rachel moment“
Andrew později vysvětlil, že šlo o nešťastnou náhodu – Sarah je totiž i Rebeccino druhé jméno a v nervozitě se mu všechno zamotalo. „Je to nejhorší noční můra každého ženicha. Ale naštěstí to vzala s humorem. Ráda si ze mě kvůli tomu utahuje a pořád se k tomu vracíme,“ řekl. Situaci přirovnal k legendární scéně ze seriálu Přátelé, kdy Ross při svatebním slibu omylem řekne „Rachel“ místo „Emily“.
Video na TikToku nasbíralo desítky tisíc zhlédnutí a rozpoutalo lavinu reakcí. Někteří se smáli a přirovnávali Andrewa k Rossu Gellerovi. „Já bych mu to připomínala dalších 50 let,“ napsala jedna uživatelka. Objevily se ale i méně shovívavé hlasy: „To je strašné. Já bych svatbu zrušila. Obrovský varovný signál!“
Rebecca si z kritiky těžkou hlavu nedělá. Natočila několik dalších videí, v nichž ukázala, že ji přeřek pobavil. V jednom z nich předvedla snubní prsten a s kamennou tváří dodala: „Bude, nebo nebude.“ Sama ráda připomíná, že jí Andrew „dluží ještě jednu svatbu“ – tentokrát takovou, kde už její jméno zazní správně. Novomanželé se shodují, že i přes trapný moment šlo o nejlepší den jejich života. A možná právě proto, že se z nervózního přeřeknutí stal nezapomenutelný příběh, který baví tisíce lidí na internetu, mají dnes svatbu, na kterou jen tak nezapomenou. A teď otázka pro vás: pokud by váš partner při svatebním slibu vyslovil jméno své ex, dokázali byste to přejít s úsměvem – nebo byste to brali jako nepřekročitelnou čáru?