Zažívat pocit dovolené každý den? Zkuste středomořský styl, který promění váš domov v oázu slunce, vůní a klidu
15. 8. 2025 – 15:15 | Magazín | Žanet Ka
Středomořský styl v interiéru je volbou pro ty, kdo milují světlo, vzdušnost a klidnou atmosféru. Inspirován krajinou Itálie, Řecka, Španělska či jižní Francie, přináší do domácnosti pocit dovolené u moře. Podíváme se, jak můžete i v městském bytě vytvořit svůj malý středomořský ráj.
Toužíte po pocitu dovolené každý den? Středomořský styl přináší do domácnosti světlo, vzdušnost a atmosféru pobřežních domů. Od barevných palet inspirovaných mořem a sluncem, přes přírodní materiály a pohodlný nábytek, až po dekorace a rostliny, které oživí každý kout. Jak proměnit byt i dům v ostrov mořského klidu?
Barevná paleta, která připomíná moře a slunce
Základem středomořského stylu jsou přírodní, teplé a svěží odstíny. Olivová a terakotová barva evokují středomořskou krajinu, bílá slouží jako ideální pozadí a dodává pocit prostornosti a čistoty. K neutrálním tónům přidejte akcenty v modré- připomíná moře, žluté- teplo slunce, tyrkysové a pastelové odstíny levandulové, růžové a pískové. Tyto barvy připomínají přírodní krajiny s květinami středomořských zemí.
- Řecký ostrovní styl: kombinace bílé a světle modré.
- Španělské pobřeží: červená, světle modrá a bílá pro kontrastní efekt.
- Jižní Francie: sytě modrá, bílá a zářivě červená, často s jemným květinovým vzorem.
Pastelové tóny levandulové, růžové a pískové přinášejí do interiéru jemnost a připomínají kvetoucí středomořskou krajinu. Pro minimalistické a světlé interiéry se hodí průsvitné, vzdušné odstíny.
Přírodní materiály: dřevo, kámen a textury
Pro středomořský interiér jsou vhodné přírodní povrchové úpravy, které vypadají jako součást přírodní krajiny. Masivní dřevo najdeme v nábytku, stropních trámech či dveřích s efektem opotřebení. Světlá dřeva jako borovice, dub, olivovník dodají prostoru autentický nádech. Trámy se často nechávají odhalené a stávají se součástí designu, případně se zvýrazní tmavším kontrastním nátěrem, či naopak běleným efektem.
Podlahy se ideálně volí z dlaždic, kamene či mramoru, které přirozeně chladí prostor. Pro pohodlí v chladnějších oblastech lze doplnit podlahové vytápění. Dlaždice mohou mít přírodní terakotovou barvu nebo složitý vzor v námořnickém stylu.
Okna a stěny: světlo, vzduch a textura
Místo těžkých záclon se vyplatí zvolit lehké záclony a doplnit je jednoduchými lněnými nebo hedvábnými závěsy, kde krásně proudí světlo. Ve Středomoří se místo silných látek používají dřevěné okenice, které lépe chrání dům před spalujícími paprsky odpoledního slunce. Pro interiér venkovského domu stojí za to si této techniky všímat. Římské rolety jsou vhodné do bytu, pokud okno směřuje na jih a je nutné místnost zastínit před horkem.
Stěny se zdobí texturovanou omítkou, štukem, dekorativními panely nebo jsou jednoduše natřeny. Benátská omítka se složitou texturou vypadá krásně sama o sobě, ale i natřena v odstínech, nebo zlacena. Používá se také štuková omítka s příměsí mramorových štěpků, vápna a sádrových částic. Kombinuje se s jednoduchým nábytkem a vytváří elegantní vzhled. Tapety se používají zřídka, jen v méně vlhkém prostředí, například sisalové.
Keramika, oblouky a sloupy často ze sádrokartonu, podtrhují autentický vzhled středomořského interiéru.
Strop s trámy
V interiéru se cení jednoduchost a nátěr tradiční bílou barvou. Pokud jsou v domě trámy, nejsou maskovány, ale používají se jako součást interiéru. Pro středomořský styl v interiéru venkovského domu jsou natřeny kontrastním odstínem, například tmavě hnědou. V bytě lze v případě potřeby přidat ozdobné lamely, které pomohou opticky protáhnout malou místnost a strop se bude zdát vyšší.
Nábytek a dekor: pohodlí a přírodní elegance
Středomořský nábytek je praktický a elegantní. Masivní stoly, proutěné židle, otevřené police s keramickým nádobím vytvářejí atmosféru domu u moře. Čalounění pohovek a křesel může být pruhované nebo s jemným květinovým vzorem, z materiálů jako len, samet či hedvábí.
Kovové detaily jako měděné úchytky, litinové nohy i proutěný či ratanový nábytek dokreslují styl. Mozaikové stolky, ručně vyrobené komody či keramické vázy dodávají prostoru charakter a šmrnc.
Dlažba
Středomořské klima je horké, proto se na podlahy používají chladivé materiály- dlaždice, přírodní nebo umělý kámen, porcelánová kamenina a mramor. V chladnějším podnebí se vyplatí zvolit umělý kámen a pro větší pohodlí přidat podlahové vytápění. Hlavní je, aby podlaha měla složitý vzor v námořnickém stylu nebo s přírodním terakotovým odstínem. Podlahy mohou být vyrobeny z přírodního dřeva nebo s imitací jeho vzoru.
Dekor: mořské motivy a ručně vyráběné předměty
Dekorativní detaily jsou vybírány z přírodních materiálů- dřeva, keramiky, kamene a železa. Často se objevují proutěné koše, ratanový nábytek a lanové doplňky, které zdůrazňují spojení s mořem. Hodí se vázy připomínající řecké amfory, sbírka mušlí, sochy a figurky ze dřeva. Textilie jsou voleny světlé- lněné nebo hedvábné závěsy, bavlněné přehozy, tkané koberce ze sisalu nebo juty. Díky rozmanitosti barev látky oživí jednoduchý minimalistický interiér a zútulní ho.
Rostliny: olivovníky, palmy, levandule a bylinky přidávají živou energii a vůni Středomoří.
Osvětlení: hra světla a stínu
Středomořské domy jsou navrženy tak, aby propouštěly co nejvíce přirozeného světla, které je srdcem středomořského designu. Použití více úrovní osvětlení však může pomoci vytvořit požadovaný efekt i po setmění. Kromě stropního lustru přidejte nástěnná svítidla a stojací lampy, které jemně osvětlí každou část místnosti. Přidejte lucerny a svíčky pro vytvoření útulné atmosféry. Lampy s barevnými skleněnými stínidly, zejména v tyrkysových a modrých tónech, vytvářejí jemný třpyt, připomínající odlesky na vodě.
- Stropní lustry, nástěnná svítidla a stojací lampy.
- Lucerny, svíčky a kované svícny dodávají teplo a romantiku.
- Barevná skleněná stínidla v tyrkysové či modré barvě odrážejí světlo jako mořské odlesky.
Pohodlný nábytek
Středomořský styl v interiéru bytu se vyznačuje lakonickými formami a praktičností. Masivní dřevěné stoly, židle s proutěnými sedáky, otevřené police s keramickým nádobím- to vše vytváří atmosféru domu u moře v přírodě. Pohovky a křesla jsou často čalouněny pruhovanými látkami nebo s drobným květinovým potiskem, k čalounění se používá len, samet a hedvábí. Barevné schéma závisí na směru- jasné španělské motivy nebo klidné tóny jihu Francie.
Kuchyně: keramika a dřevo
Tato oblast se obvykle stává středem interiéru. Ústředním prvkem bude velký stůl z masivního dřeva pro stolování s celou rodinou a hosty. Židle mohou být jednoduché dřevěné, bez nadměrných dekorací. Vhodný je nábytek s opotřebovaným efektem, měděné nádobí na otevřených policích, hliněné džbány a proutěné košíky na ovoce. Pracovní desky na přípravu jídla mohou být vyrobeny z přírodního kamene nebo mozaikových dlaždic. Umělý kámen také poslouží. Je lepší zvolit keramické, skleněné, dřevěné, přírodní odstíny nebo nenatřené nádobí.
Čerstvé bylinky v květináčích- bazalka, petržel, hlávkový salát- oživí kuchyň a zpříjemní vaření.
Ložnice: útulné textilie
Stejně jako u jiných místností jsou vhodné světlé odstíny pro stěny. Například bílá, pastelově modrá nebo béžová. To dodá svěžest a pocit čistoty. Pro povrchovou úpravu a dekoraci zvolte přírodní materiály jako jsou ratan, dřevo, keramiku, nadýchané textilie. Například podlahy mohou být vyrobeny z parketových prken nebo jejich imitace. U postele umístěte útulný koberec, se vzory nebo jednobarevný.
Rostliny, aromatické oleje a esence- například sladký pomeranč- podtrhnou pocit dovolené.
Obývák: přehlídka suvenýrů
Obývací pokoj je prostor pro setkávání, s pohodlnými pohovkami, několika zdroji světla, uměleckými předměty a suvenýry z cest. Koberce s etnickými motivy, svícny, mramorové sochy či obrazy dotvářejí atmosféru klidu a elegance.