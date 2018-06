Učitelé 'paří' se studenty Minecraft. Učí je na něm dějepis i Shakespeara

MAGAZÍN - Magazín autor: šar

Starší generace učitelů potřebuje pochopit podstatu počítačových her, aby pochopila myšlení žáků. Navíc musejí učitelé umět děti od počítače včas, ale nenásilně odtrhnout. V Berlíně tohle pomáhají zvládnout speciální kurzy, kterými prošly už stovky kantorů. S hrou Minecraft ve vyučování experimentují i některé české školy, píše se na webu Hlídací pes.

Berlín, obvod Mitte: Tucet lidí různého věku sedí v místnosti plné počítačů a hraje hru Minecraft. Cílem je zjistit užitečnost této open source hry. Účastníci jsou vedeni zaměstnanci školícího centra WeTeK, kteří jim ukazují, jak používat počítačové hry pro práci s mladými lidmi.

Berlínský kurz je součástí projektu mediálního vzdělávání pro pedagogy, který je financován z Evropského sociálního fondu (ESF).

Postavte Shakespeara

Nápad použít hru Minecraft při výuce dostal v roce 2011 učitel Joel Levin ze Spojených států. Z malého experimentu postupně vznikla celá speciální edukační verze hry právě pro učitele.

Využití Minecraftu při výuce bylo široké. Dějepisáři mohli díky ní žákům ukázat třeba, jak vypadal vojenský trénink ve staré Spartě. Fyzikáři na Minecraftu ukazovali, že gravitace ve hře funguje jinak než ve skutečnosti a učitelka dramatického kroužku nechala žáky ve hře postavit kulisy Shakespearových her a přehrát některé scény.

Podobný cíl mají i kurzy v Berlíně. Je těžké učit děti, jak zodpovědně využívat digitální média a internet, pokud jsou technologické znalosti učitelů nedostatečné.

Počítače a mobilní telefony lze využít i při tvůrčí práci s dětmi, zejména ve třídě: "V dnešní době je neuvěřitelně důležité, aby se děti ve škole učily i mediálním dovednostem. Tuto nutnost opomíjejí i samotní rodiče. To je důvod, proč školíme účastníky kurzu," vysvětluje Steffi Winklerová, koordinátorka mediální třídy.

Steffi zdůrazňuje, že projekt je zaměřen i na další záležitosti: "Pedagogové by měli být schopni učit děti takové věci jako například udělat dobrou powerpointovou prezentaci nebo jak správně zkoumat informace; že relevantní údaje lze získat i z jiných než z prvních tří internetových stránek nalezených skrze Google."

Užitečné střílečky?

Projekt nabízí širokou škálu kurzů: od úpravy a střihu zvukových a obrazových záznamů, přes lekce orientované na nenávistné projevy, tzv. hate speech, až po kurz zaměřený na vzory dívek na internetu.

Mediální znalosti samotných pedagogů jsou rozdílné a často záleží na věku.

"Starší pedagogové se musí naučit, že počítačové hry nejsou vždy špatné, dokonce ani tzv. střílečky. Mladší učitelé takové věci už vědí; spíše se musí naučit dohlížet na, popř. omezovat množství času, které děti internetu a dalším sdělovacím prostředkům věnují," říká Gordon Schmid z poradny pro závislost na hraní videoher Caritas v Berlíně.

Nesprávné a příliš časté využívání sdělovacích prostředků je v dnešní době jedním z ústředních témat pedagogické práce. Podle mezinárodního ústavu International Central Institute for Youth and Educational Television (IZI) 81 % dětí ve věku 10–11 let několikrát do týdne surfuje na internetu.

Pedagogové tudíž musí umět rozpoznat nezdravé chování, popřípadě závislost na sdělovacích prostředcích a zavčasu proti němu bojovat.

"Nakonec se jedná o respektování a porozumění mezi učiteli a mládeží. Například pedagogové musí pochopit, že počítačové hry jsou pro děti a mladé lidi důležité a že hru mnohdy nelze zastavit předtím, než dokončíte dané kolo. Dítě hrající fotbal také nelze odvolat z hřiště uprostřed zápasu. Je to celé o pochopení priorit dětí," domnívá se Schmid.

Vzdělávání centrum WeTeK vyučuje pedagogy, aby používali počítačové hry a internet jako tvůrčí doplněk při práci s dětmi. Od zahájení projektu v roce 2016 bylo uspořádáno téměř 50 tisíc lekcí, kterými zdarma prošlo více než 1300 učitelů a vychovatelů.