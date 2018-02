Příprava českých dětí na život po apokalypse

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Politici z hnutí ANO chtějí do českých škol vrátit práci v dílnách a na pozemcích a mluví se rovněž o znovuzavedení branné výchovy. K čemu to v dnešní světě může dětem prospět? Připravují snad politici naše potomky na přežití v krutém postapokalyptickém světě?

Co je potřeba vyučovat v 21. století na českých školách? No přece starou dobrou brannou výchovu a práci na pozemcích a v dílnách. Tedy aspoň podle hnutí ANO, jehož předseda a premiér v demisi Andrej Babiš a ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová se rozhodli za tyto předměty bojovat. Co jiného byste chtěli dětem cpát v době vzestupu digitálních technologií a globalizace než zatloukání hřebíků, střílení ze vzduchovky a hrabání listí?

V případě návrhu Šlechtové samozřejmě slyšíme, že by nešlo o tu brannou výchovu, jakou známé z minulého režimu, kdy se běhal závod o partyzánův samopal a saškovalo v nefunkčních plynových maskách, které by reálně neochránily ani před kouřem z výfuku náklaďáku.

Paní ministryně slibuje zcela nový koncept, který by děti učil, jak se správně chovat v krizových situacích, jak poskytnout první pomoc, jak funguje česká armáda, a také by jim vštípil vlastenecké cítění a lásku k republice. Kdo by nechtěl vidět malé děti, jak každé ráno hrdě salutují české vlajce pyšně vlající ve větru? Snad jedině člověk bez srdce.

Andrej Babiš zase vyslechl volání svých přátel z Asociace malých a středních podniků, kteří mají problém s nedostatkem pracovníků a věří, že právě povinné zavedení pozemků a dílen na základních školách může některé žáky přivést k lásce k řemeslu. Samozřejmě, nechat měnit podobu českého školství určitě náleží především českým podnikatelům, přece do toho nenecháme kecat pedagogy, nebo nedej bože samotné studenty.

Manuální zručnost vyřeší všechny problémy

Co na tom, že už takhle jsou osnovy základních škol plné a najít místo pro další předměty je tak skoro nemožné, vždycky přece můžeme vyškrtat nějaké existující. Stejně tak můžeme zapomenout na zavádění nových předmětů, které by děti učily pohybovat se v dnešním civilizovaném světě, například jak pracovat s informacemi, nebo s financemi. Láska k vlasti a krásně uhrabané záhony jsou přece důležitější.

K čemu je zavádět zbytečné předměty, které by dětem vtloukaly do hlavy nějakou základní finanční gramotnost? To, že má každý desátý Čech nad patnáct let exekuci, se dá přece vyřešit zlatýma českýma ručičkama, které si žáci pořádně natrénují v oprášených školních dílnách. Stačí zapojit trochu fantazie.

Studenti se s pomocí manuální práce v dílnách naučí sestavit sofistikovanou past, kterou si nalíčí za dveře a lapí do ní proradného exekutora. Následně mu ve sklepě předvedou, jaké se učili vázat uzle a jak krásně zachází s kladívkem a vrtákem. Pak už stačí jen využít znalosti z prací na školních pozemcích a vyhloubit s pomocí krumpáče a lopaty dostatečně velkou jámu na zahradě. A je po problému. K čemu potřebujete nějakou zbytečnou finanční gramotnost, když máte šikovné ruce a selský rozum?

Příprava na postapokalyptický svět

Ze zavádění těchto předmětů se může také zdát, se prozíraví politici se rozhodli připravit bezbranné děti na život ve zničeném postapokalyptickém světě, kde jediný zákon je zákon silnějšího.

Zkušenosti z branné výchovy se jim budou hodit, až budou muset v ruinách starého světa plného toxických oblak válčit s obřími zmutovanými brojlery, nebo se bránit před nájezdy banditů z cizích gangů, kteří se budou snažit ukrást jim ženy a tenčící se zásoby biopaliv z řepkového oleje.

Život po apokalypse jim rovněž ulehčí zkušenosti z dílen a pozemků, dokáží si tak stlouct vlastní chatrče, kde se budou moci schovávat před radioaktivními tornády. Mistrně budou moct využít práci s rýčem a rycími vidlemi a udělat si vlastní záhony, aby neumřeli hlady a nemuseli se vydávat na nebezpečná dobrodružství hledat staré zásoby konzerv. Zatloukání hřebíků jim dá krom stavění chatrčí možnost aspoň částečně se ozbrojit primitivními ostnatými násadami a klacky. Co kdyby na ně někde zpoza rohu vyskočilo zombie?

Ostatně přímo ochrana proti zombie by se do škol měla zavést jako samostatný předmět. Jeho přínos bude naprosto stejně významný jako v případě dílen a pozemků. Je úplně nepochopitelné, že to nikoho z politiků, připravujících nás evidentně na těžké časy, ještě nenapadlo.