Tuskova vláda možná zruší zbrojní smlouvy uzavřené kabinetem Morawieckého

Nová polská vláda tvořená proevropskými stranami možná zruší některé smlouvy, které po volbách z 15. října uzavřelo vládnoucí Právo a spravedlnost (PiS). Pochybnosti panují o některých zbrojních smlouvách s Jižní Korejí.

Polská vláda pod vedením Práva a spravedlnosti uzavřela se Soulem zbrojní kontrakty za miliardy dolarů ve snaze modernizovat armádu v reakci na ruskou invazi na Ukrajině. Nicméně v listopadu list The Financial Times napsal, že Jižní Korea se obává, že by některé smlouvy mohly být kvůli změně vlády ve Varšavě a nedostatku peněz zrušeny. Proto se Soul snažil dohodnout s jihokorejskými bankami, aby Polsku pomohly financovat zbraně za 22 miliard dolarů (499 miliard korun).

„Smlouvy podepsané dočasnou vládou Práva a spravedlnosti mohou být zneplatněné,“ řekl v neděli předseda Sejmu, dolní komory polského parlamentu, Szymon Holownia v rozhlasové stanici Radio Zet. Holownia stojí v čele strany Polska 2050 (Polsko 2050), která společně s lidovci tvoří uskupení Třetí cesta. Tato středová strana se podle všeho stane součástí nové proevropské vládní koalice. „Právo a spravedlnost se po 15. říjnu mělo omezit na správu státu a nemělo vydávat veřejné peníze,“ dodal Holownia.

Vláda polského premiéra Mateusze Morawieckého, která byla u moci pouhé dva týdny, dnes s největší pravděpodobností skončí. V Sejmu ji čeká hlasování o důvěře, kterou vzhledem k rozložení sil nezíská. Později budou poslanci vybírat nového premiéra, kterým se podle všeho stane předseda proevropské Občanské koalice Donald Tusk. PiS volby sice vyhrálo, většinu potřebnou pro sestavení vlády ale nemá a po osmi letech u kormidla moci dnes skončí.

Také předseda lidovců Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, který se podle všeho stane polským ministrem obrany, řekl, že resort obrany překontroluje zbrojní smlouvy s Jižní Korejí a v případech, kdy to bude možné, armáda objedná výzbroj u polských zbrojovek.

Současný ministr obrany Mariusz Blaszczak o zástupcích Polska 2050 uvedl, že „budou populisticky říkat, že nahradíme techniku z Jižní Koreje výzbrojí z polského zbrojního průmyslu, a dopadne to tak, že budeme mít prázdné ruce“. Tvrdí, že pokud nová vláda smlouvy s Jižní Korejí zruší, vystaví Polsko reálnému nebezpečí, „protože válka s Ruskem není scénářem ze science fiction“.

Polsko nedávno uzavřelo se Soulem zbrojní smlouvy v hodnotě 2,6 miliardy dolarů. Týkají se nákupu více než 150 houfnic K9 a 288 raketometů Chunmoo.