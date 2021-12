Kvůli vám se vzdávám trůnu, klenotů i katedrál

Před 85 lety se Eduard VIII. kvůli lásce k neurozené a dvakrát rozvedené Američance Wallis Simpsonové vzdal dobrovolně britského trůnu. Možná to zachránilo svět před něčím daleko horším.

Edward Albert Christian George Andrew Patrick David, pozdější král Eduard VIII. (1894-1972), měl přísného královského otce, matka měla málo času, a tak se o jeho výchovu staralo především služebnictvo. Jako důstojník sloužil v první světové válce, ale přímých bojů se neúčastnil.

Po válce trávil čas především cestováním, milostnými aférkami a lovem, ale je mu nutno přiznat i značné sociální cítění a větší pochopení pro chudé, než se na královského potomka slušelo. Jeho otci Jiřímu V. to bylo natolik podezřelé, že Eduarda považoval za nezpůsobilého k tomu, aby se po něm ujal vlády. Ale nástupnictví nemohl Eduardovi nikdo upřít ani poté, co při návštěvě velšských hornických vesnic prohlásil, že by se pro horníky mělo něco udělat. Tato nevinná věta byla v britské monarchii, kde se má panovník vyhnout jakýmkoliv politickým komentářům, pokládána za nepřípustnou.

Až kýčovitá romantika, ale i obdiv k nacismu

Jako král byl Eduard VIII. oblíbený, svým ležérním, a zároveň i formálním a elegantním stylem oblékání navíc nastavil standardy, jimž se dodnes nikdo nevyrovnal. Na britském trůně se ale nakonec dlouho neohřál – jen necelý rok od 20. ledna do 11. prosince 1936, navíc nebyl nikdy korunován. Jeho ohlášený sňatek s rozvedenou o dva roky mladší Simpsonovou kritizovala anglikánská církev a hrozilo, že to povede k demisi ministrů a ústavní krizi. Ministerský předseda navíc tvrdil, že lid Simpsonovou jako královnu nikdy nepřijme. Eduardova láska k Američance ale byla natolik silná, že raději 10. prosince podepsal abdikační listinu. Následující den se po něm ujal vlády jeho mladší koktavý bratr, který do dějin vstoupil jako Jiří VI.

Vzdát se trůnu kvůli lásce je něco, po čem musí po romantických příbězích dychtící bulvár přímo skočit, nota bene když se to může prezentovat i jako jistá forma rebelie proti poměrům u královského dvora. Příběh Eduarda a Wallis je živý dodnes, zvlášť když se přímo nabízí analogie s příběhem Harryho a Meghan.

Nesmíme ovšem zapomínat, že Eduard VIII. byl velkým příznivcem Adolfa Hitlera, i když britská královská rodina drží příslušné dokumenty v tajnosti. Po abdikaci si jako vévoda z Windsoru naplno užíval nově nabyté svobody a náklonnosti k nacistům a společně s manželkou Wallis, kterou si vzal v červnu 1937, dokonce navštívili v říjnu téhož roku Adolfa Hitlera na jeho sídle Berghof. Ze sympatií k nacismu je nevyléčilo ani vypuknutí druhé světové války, Eduard dokonce používal nacistický pozdrav. Prý si i přál, aby luftwaffe co nejrychleji zahájila bombardování anglických měst, aby donutila Winstona Churchilla ustoupit a uzavřít s Němci mír. Prý také doufal, že Hitler porazí Spojené státy a on se pak bude moci vrátit na britský trůn.

Vévoda z Windsoru svých sympatií k nacistům nikdy veřejně nelitoval, přesto si žil jako král. Například jen samotné šperky, které daroval své choti, byly po jeho smrti vydraženy za 160 milionů dolarů. Silný kuřák Eduard zemřel v květnu 1972 na rakovinu jícnu, Wallis jej přežila o 14 let. Eduard VIII. | zdroj: Profimedia