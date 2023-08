Aktualizováno: Trump do republikánské debaty nešel, v rozhovoru na sociální síti varoval před dalším násilím v USA

Bývalý americký prezident a uchazeč o Bílý dům ve volbách v roce 2024 Donald Trump hovořil dnes o nebezpečné míře nenávisti a vášně v americké společnosti. Uvedl, že neví, zda může přerůst v otevřenou občanskou válku, varoval však před dalším politickým násilím.

Ep. 19 Debate Night with Donald J Trump pic.twitter.com/ayPfII48CO — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2023

Trump poskytl rozhovor bývalému moderátorovi Fox News Tuckeru Carlsonovi, který byl odvysílán na síti X (dříve Twitter) ve stejný čas, kdy Fox News vysílala první debatu republikánských primárek s Trumpovými konkurenty. Exprezident, který je podle průzkumů favoritem na zisk republikánské nominace, se debaty nezúčastnil.

„Mám tam dvě hodiny sedět... a nechat se obtěžovat lidmi, kteří by ani neměli kandidovat? A měl bych to dělat na stanici, která vůči mně není zrovna přátelská?“ uvedl Trump ve 46minutovém rozhovoru ve snaze vysvětlit, proč se debaty na Fox News nezúčastnil.

Některé své rivaly začal kritizovat hned v prvních minutách rozhovoru. Bývalého guvernéra Arkansasu Asu Hutchinsona nazval „hnusným“ a uvedl jej jako příklad člověka, který by na pódiu debaty v Milwaukee neměl vystoupit. „Říkám mu Ada, jmenuje se Asa, ale já mu říkám Ada,“ řekl Trump a odmítl vysvětlit proč, „aby se nedostal do potíží“.

Carlson se Trumpa zeptal, zda by mu političtí oponenti mohli usilovat o život, což Trump nevyloučil. „Nejdřív proti vám protestovali, pak na vás podali dvě ústavní žaloby, teď ta trestní stíhání. Další krok už může být jenom násilí. Nemáte strach, že se vás pokusí zabít?“ zeptal se Carlson. „Je to divoká zvěř. Jsou to zvrácení lidé, skutečně zvrácení. V Demokratické straně jsou skvělí lidé, velcí lidé, kteří jsou demokraté. Ale já jsem viděl, co dělají a jak daleko jsou ochotni zajít,“ odpověděl neurčitě Trump.

Stanice BBC, PBS i deník The Guardian se ve svých analýzách rozhovoru shodují, že čtyřnásobně trestně stíhaný Trump a Carlson, který byl nedávno propuštěný z Fox News, jsou si navzájem užiteční, jelikož Trump považuje za strategičtější se debatě s osmi republikánskými protikandidáty vyhnout a Carlson využil příležitosti konkurovat svému bývalému zaměstnavateli.

Ačkoliv se na veřejnost dostaly Carlsonovy soukromé zprávy, v nichž píše, že Trumpa „ze srdce nenávidí“, dnes vysílané interview vedl veskrze nekriticky, což podle stanice CNN platilo i pro předchozí rozhovory.

Trump se v několika případech dotkl také zahraniční politiky. Zopakoval, že kdyby byl prezidentem on místo Joea Bidena, ruská válka proti Ukrajině by ani nezačala a nyní „může být velice snadno ukončena“. Trump také uvedl, že díky „skvělým rozhovorům“ se severokorejským vůdce Kim Čong-unem se „vyhnul jaderné válce“. „Máme tam (v Jižní Koreji) 40 000 vojáků, ti by teď všichni byli mrtví,“ řekl uchazeč o Bílý dům.

Na dotaz, co si severokorejský vůdce Kim, čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin myslí o nynějším americkém prezidentovi, Trump odpověděl: „Podle mě tomu nemůžou věřit... naši zemi ale respektují. Ale vezměte si třeba, jak Jižní Korea utratila miliardy za pořádání olympiády a nikdo tam nechtěl přijet, nechtěli se nechat vyhodit do povětří. No a mně zavolala Severní Korea a říká: ‘My tu olympiádu necháme proběhnout’. A já jsem řekl, že by tam měli poslat svoje sportovce. Ne tedy, že by měli dobré sportovce, protože, víte co,“ řekl se smíchem Trump, načež Carlson dodal: „Hlad“.

Pokud by se Trump stal příštím americkým prezidentem, hlavní prioritou by pro něj bylo dostat ze země „statisíce kriminálníků“ a zajistit bezpečnost na hranicích. V rozhovoru se v souvislosti s domácími tématy stěžoval také na údajný úpadek amerických měst, kde vládnou demokraté, a svá trestní stíhání označil za „podvod“.

Převážná většina kandidátů na příštího amerického prezidenta v první republikánské předvolební debatě uvedla, že v případě, že strana do prezidentského klání nominuje někdejší hlavu státu Donalda Trumpa, by ho podpořila. Učinili by tak i v případě, že bude odsouzen v jedné z řady soudních kauz.

Trump je nyní podle předvolebních průzkumů favoritem republikánských primárek. Pokud v nich zvítězí, postaví se vítězi primárních voleb Demokratické strany, kde je nyní favoritem současný prezident Joe Biden. Nového prezidenta budou Američané volit v listopadu příštího roku.