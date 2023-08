Volby se blíží: Trump čelí další obžalobě kvůli zásahům do voleb, obviněno i dalších 18 lidí

Velká porota v americkém státě Georgia v noci na dnešek schválila obvinění proti exprezidentovi Donaldu Trumpovi a 18 jeho spojencům, které prokuratura viní ze zločinného spolčení s cílem zvrátit volební porážku v roce 2020. Hlavní prokurátorka v případu dala Trumpovi a dalším čas do příštího pátku, aby se vydali úřadům. Exprezident ji v příspěvku na své sociální síti označil za zkorumpovanou.

Trump, který je s náskokem před ostatními soupeři favoritem na nominaci Republikánské strany do prezidentských voleb v příštím roce, nyní čelí čtyřem sadám obvinění. Žádný americký exprezident do letošního roku nikdy nebyl obviněn v trestní kauze a Trump je nyní terčem hned několika, zatímco se znovu uchází o post hlavy státu.

V souvislosti se snahou zablokovat potvrzení výsledků posledních prezidentských voleb už byl obviněn na federální úrovni, a to ze spiknutí s cílem mařit volební procesy odepřít Američanům o volební právo. Nová obžaloba se s tou, kterou vznesl zvláštní vyšetřovatel Jack Smith, v některých ohledech překrývá, vznikala však odděleně na státní úrovni a vychází ze zákonů zmíněného státu na jihovýchodě USA.

Dlouho očekávaná obžaloba v Georgii zmiňuje celkem 41 případů údajně protizákonného jednání, přičemž Trumpa se týká 13 bodů. Mezi dalšími obviněnými jsou bývalý personální šéf Bílého domu Mark Meadows, Trumpův někdejší osobní právník Rudy Giuliani, další členové jeho povolebního právního týmu nebo Jeffrey Clark, který v Trumpově éře působil na ministerstvu spravedlnosti.

Tito a další lidé byli podle prokuratury zapojeni do různých snah „nezákonně změnit výsledek volby ve prospěch Trumpa“, který v Georgii prohrál se současným prezidentem Joem Bidenem o necelých 12 000 hlasů. Trump porážku nikdy neuznal a Georgia byla jedním ze států, kde apeloval na místní činitele, aby do potvrzování výsledků zasáhli. Téměř 100stránkový dokument o obviněních kromě toho popisuje obtěžování volební pracovnice, lhaní státním zákonodárcům o podvodech s hlasy nebo sestavení podvodného seznamu volitelů, kteří označili Trumpa za vítěze.

Všem 19 obviněným prokuratura připisuje porušení státního zákona o „vydíráním ovlivněných a zkorumpovaných organizacích“, což je nástroj, které se obvykle používá proti členům organizovaných zločineckých skupin. Podle deníku The New York Times (NYT) umožňuje prokurátorům „spojit všechny linky volebního spiknutí do jediného uceleného narativu“. Za porušení zákona hrozí 20 let vězení.

„(Text) obvinění uvádí, že místo toho, aby se řídili právním procesem pro napadání výsledků voleb v Georgii, obvinění vedli kriminální vyděračský podnik ve snaze zvrátit výsledek prezidentské volby v Georgii,“ vysvětlila na tiskové konferenci prokurátorka Fani Willisová, která věc vyšetřuje od února 2021. Obviněným dala možnost dobrovolně se vydat úřadům do poledne 25. srpna.

„Takže hon na čarodějnice pokračuje!“ reagoval na své sociální síti Truth Social prezident z let 2017 až 2021. K samotnému obsahu obžaloby se nevyjádřil, Willisovou v příspěvku označil za „velmi zkorumpovanou“ a uvedl, že celá kauza se mu zdá „zmanipulovaná“. Odkazoval při tom i na nevysvětlený moment, který v pondělí nastal před hlasováním velké poroty o obviněních. Na oficiálním webu se objevil výčet obvinění proti Trumpovi, který ale zase rychle zmizel.

Jak bude postupovat soudní proces, zatím není jasné, případ v Georgii je nicméně pro Trumpa dalším právním problémem, který se zřejmě bude odehrávat na pozadí jeho předvolební kampaně. Willisová uvedla, že chce hromadný proces s Trumpem a 18 dalšími, ideálně během následujících šesti měsíců.

Sedmasedmdesátiletý exprezident byl v posledních měsících obviněn ve třech dalších trestních kauzách. Ve federálním případu kolem událostí po posledních volbách se čeká na termín hlavního líčení. Soudní proces, kde bude exprezident čelit obžalobě z nelegálního přechovávání tajných dokumentů z doby svého úřadování, začne příští rok v květnu. K soudu se letos dostal také případ platby pornoherečce a údajné milence v době před prezidentskými volbami roku 2016, kde je hlavní líčení naplánováno na březen.

Prokuratura v okrese Fulton, což je nejlidnatější okres Georgie, své volební vyšetřování otevřela krátce poté, co do médií unikla nahrávka telefonátu mezi Trumpem a nejvyšším volebním činitelem v jihovýchodním státě. Trump v něm dva měsíce po volbách Bradu Raffenspergerovi řekl, že chce „najít“ nové hlasy ve svůj prospěch, a tlačil na něj, aby v této věci konal.

Telefonát s Raffespergerem je nyní jedním ze 161 skutků, které dokument schválený velkou porotou uvádí jako prvky postupu proti volebním výsledkům. Podle prokuratury se Trump při daném telefonátu dopustil nepravdivých výroků, když mluvil o volebních podvodech, které se nikdy neprokázaly, a také nabádal veřejného činitele k porušení přísahy složené při nástupu do funkce.

Většina skutků popisovaných vyšetřovateli se odehrála mezi dnem voleb v listopadu 2020 a vpádem Trumpových příznivců do sídla amerického Kongresu 6. ledna 2021, podle prokurátorů však kriminální činnost pokračovala i poté, přičemž poslední uvedený prvek nastal loni v září. Jako první je uveden Trumpův projev během povolební noci, kdy se neprávem prohlásil za vítěze voleb, některými dalšími body jsou Trumpova vyjádření na tehdejším twitteru. NYT podotýká, že jednotlivé skutky prezentované jako součást činnosti zločinné organizace nemusí být samy o sobě trestnými činy, prokurátorům však slouží k dokreslení spletitého případu.

Podle agentury AP obvinění popisují i „obzvláště bezostyšnou epizodu“, kterou byl pokus manipulovat s hlasovacími přístroji ve venkovské části Georgie a odcizit data výrobci těchto zařízení. Za něco podobného byli nedávno obviněni dva Trumpovi spojenci ve státě Michigan. Podle AP takovéto incidenty spojené s fámami o volebních podvodech evidují úřady nejméně ve třech státech.