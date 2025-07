Trump chce Američanům vrátit „pravou“ kolu. Co si pod tím máme představit?

19. 7. 2025 – 8:37 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Amerika řeší sladkou revoluci. Donald Trump oznámil, že Coca-Cola přejde v USA z kukuřičného sirupu na třtinový cukr. Firma se ale k zásadní změně receptu nehlásí. Co se skutečně děje ve stínu populismu a lobbingu?

Sladká politika po trumpovsku

Americký prezident Donald Trump rozvířil americké vody nečekaným prohlášením. Na své sociální síti Truth Social se pochlubil, že přesvědčil gigant Coca-Colu, aby začal své nápoje v USA sladit „skutečným třtinovým cukrem“.

„Mluvil jsem s Coca-Colou o používání skutečného třtinového cukru ve Spojených státech a oni s tím souhlasili,“ napsal s typickým sebevědomím Trump. Zároveň poděkoval vedení společnosti „za vstřícnost“.

Jenže firma sama o změně receptury zatím mlčí. Oficiální mluvčí Coca-Coly sice vyjádřil potěšení nad Trumpovým „nadšením“, ale výslovně odmítl potvrdit jakoukoli změnu složení. Slíbil pouze, že společnost brzy zveřejní „nové inovativní nabídky“.

Kukuřičný sirup jako veřejný nepřítel?

V americké verzi Coca-Coly se už od 80. let používá ke slazení kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy. Jde o levnou a hojně dotovanou surovinu, kterou USA produkují ve velkém. Jenže podle kritiků má právě tato přísada podíl na epidemii obezity a dalších civilizačních chorob.

Změnu tlačí i iniciativa Make America Healthy Again (MAHA), za níž stojí mimo jiné ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. Ten označuje současnou verzi nápoje za zdravotní riziko a vyzývá ke změnám v celé potravinářské výrobě.

Podle květnové zprávy komise MAHA může být nadměrná konzumace fruktózového sirupu spojena s dětskou obezitou a dalšími chronickými nemocemi. Zároveň ale připomíná, že mezi třtinovým cukrem a kukuřičným sirupem nejsou zásadní výživové rozdíly – obojí je zkrátka cukr.

Cukrová válka ve Washingtonu

Změna receptu by každopádně znamenala zásah do velkého byznysu. Asociace rafinérů kukuřice už teď bije na poplach. Její šéf John Bode varuje, že nahrazení sirupu třtinovým cukrem by mohlo „ohrozit tisíce pracovních míst“, snížit příjmy farem a zvýšit dovoz cukru ze zahraničí – bez reálného přínosu pro zdraví spotřebitelů.

Není tajemstvím, že producenti kukuřice, koncentrovaní hlavně na americkém Středozápadě, mají silný vliv na politiku ve Washingtonu. Jejich lobbisté by mohli případnou „cukrovou reformu“ zbrzdit nebo zcela zastavit.

Zatím tak zůstává otázkou, zda Trumpovo oznámení bylo skutečným krokem ke změně, nebo jen populistickou příchutí v předvolebním koktejlu. Jedno je jisté – americká Coca-Cola zatím chutná stejně jako včera.