Drama okolo soudu s Adamem Krausem: Soudkyně rozhodovala o své vlastní podjatosti

19. 7. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Advokátce se prachvůbec nelíbí přístup soudu k údajné oběti.

Kolem kauzy Adama Krause víří bouřné vody a nejde přitom jen o samotné jednání kvůli jeho údajnému sexuálnímu napadení své bývalé přítelkyně Nikol Enevové. Na přetřes přichází i prý vysoce nestandardní přístup soudu v čele se soudkyní JUDr. Ivou Fialovou.

„Poškozenou chytnul za ruce, co jí dal za záda, jednou rukou ji držel, stáhnul jí kalhotky, čemuž se bránila s tím, že sex mít nechce, čehož nedbal a vniknul do ní penisem a souložil. Ustal, když se na chodbě dal do pohybu výtah, a pak odešel,“ zní obžaloba.

Soudkyně se však prý k možné oběti chová neurvale a zaujatě: „Kvůli přístupu, který mi připomínal, jako bych se vracela na začátek své advokátní praxe, kdy se podobné trestné činy projednávaly ještě způsobem, jak jsme to viděli dnes,“ komentovala přístup soudu po prvním jednání advokátka Nikol, JUDr. Klára Long Slámová.

„Konkrétní nebudu, ale takové chování k obětem trestných činů bylo přípustné možná tak v 80. letech, dnes rozhodně ne,“ doplnila později s tím, že situaci nenechá jen tak.

A zdá se, že nemluvila do větru: Dle informací eXtra.cz probíhalo u Obvodního soudu pro Prahu 2 ve středu neveřejné jednání, které mělo rozhodovat o možné podjatosti soudkyně. A nejen to, ještě k tomu to podle zmíněného magazínu vypadá, že o své vlastní podjatosti rozhodovala přímo Fialová. Která se, šokantně, shledala zcela nepodjatou.

„Zmiňovanou námitku podjatosti podala právní zástupkyně poškozené. O námitce bylo rozhodnuto, avšak rozhodnutí dosud nebylo doručeno účastníkům řízení, tudíž vám není prozatím možné sdělit výsledek rozhodnutí. Další postup může být následující: Pokud proti rozhodnutí o námitce nebude podána stížnost, soud nařídí hlavní líčení,“ řekla pro eXtra.cz Hana Wágnerová.

A tím docela jasně prozradila, k jakému rozhodnutí došlo. Kdyby byla zjištěna podjatost, nečekalo by se na stížnosti a nenařizovalo by se žádné hlavní líčení, spis by dostal jiný soudce.

Advokátka Long Slámová ale samozřejmě stížnost podá: „Pokud, jak předpokládám, dospěli k rozhodnutí, že není důvod k vyloučení pro podjatost, budu samozřejmě podávat stížnost. Celkový přístup soudu byl mimořádně nestandardní,“ uvedla.