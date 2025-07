Dáda Patrasová popsala nejsmutnější chvíli: Jaká byla poslední slova Aničky?

Truchlící matka se svěřila s posledními okamžiky milované dcery.

Dusit v sobě smutek a čekat, až buďto odejde, nebo vás kompletně pohltí, není úplně nejzdravější řešení. Oblíbená herečka Dáda Patrasová to ale přesto zkoušela hned několik měsíců.

V dubnu přišla o milovanou dceru a od té doby se prakticky s nikým nebavila. Následovalo měsíční léčení na psychiatrii v Bohnicích, kam nastoupila po naléhání rodiny z vlastní vůle, protože prý hrozilo nebezpečí, že by si mohla ublížit.

A pořád vlastně s nikým pořádně nemluvila. Svěřovat se začala až teď. Doufejme, že to pomůže a že se jí uleví.

„Držela jsem Aničku v náručí, když naposledy vydechla. Byli jsme u ní celá rodina,“ sdělila ztrápeně pro eXtra.cz.

„Vnímala všechno. Byl u ní kněz a pak rodina. A byla smířená...“ popsala poslední okamžiky nadevše milované dcerky.

„Andulka mi umřela v náručí. Poslední dech a slova patřily mně: ,Miluju tě!‘... A brečím...“ přiblížila i nejsmutnější a nejvíc hořkou chvíli.

Snad už bude Dádě lépe. Nebylo by ale od věci, kdyby alespoň zvážila nabídku své kamarádky, herečky Jany Nagyové, která Dádu pozvala na delší dovolenou k sobě do Švýcarska. Ozdravný pobyt někde jinde, daleko od místa smutku, by jistojistě velmi pomohl.