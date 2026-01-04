Dnes je neděle 4. ledna 2026., Svátek má Diana
Počasí dnes -3°C Polojasno

Tři varovné signály, které vám okamžitě prozradí, že tento člověk s vámi nemá dobré úmysly

4. 1. 2026 – 11:00 | Magazín | Veronika Borská

Tři varovné signály, které vám okamžitě prozradí, že tento člověk s vámi nemá dobré úmysly
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Ne vždy poznáte „zlého“ člověka podle křiku, hádek nebo otevřené agrese. V reálném životě to bývá mnohem složitější – a právě proto i nebezpečnější.

Psychologové se shodují, že zlomyslnost se málokdy projevuje přímo. Častěji se skrývá za racionalitu, chlad, ironii nebo větu: „Já to jen myslím realisticky.“ Pokud si ale začnete všímat určitých vzorců chování, začne vám do sebe zapadat víc, než byste čekali.

1212-super-sale-shopping-day-flat-lay-concept-with-gift-boxes-isolated-cement-background
Magazín
Datum 12. 12. má nejsilnější energii v roce. Udělejte jedinou věc a přitáhnete si štěstí

1. Dobří lidé neumějí mít radost z cizího neštěstí

Ti druzí ano – i když to nepřiznají

Jedním z nejpřesnějších ukazatelů charakteru je reakce na situaci, kdy se někomu nedaří. Ne nutně tragédie. Stačí drobný neúspěch, přešlap, ztráta jistoty.

Dobří lidé:

  • necítí úlevu, že „to nejsou oni“
  • nesrovnávají se skrze cizí pád
  • nepotřebují, aby někdo jiný byl níž

Zlomyslnost se podle psychologických studií (University of Cambridge, Journal of Personality) často pojí s tzv. schadenfreude – skrytým potěšením z cizího selhání. Nevidíte ho navenek, ale poznáte ho podle poznámek typu: „No… bylo to otázkou času.“ „Aspoň vidíš, že nejsi tak dokonalý.“ „Já jsem to říkal.“

Nejde o upřímnost. Jde o vnitřní potřebu snižovat druhé, aby se dotyčný cítil výš.

beautiful-woman-with-clear-blue-eyes-ai-generated
Magazín
Astrologie tvrdí, že v tomto znamení se rodí lidé s neodolatelnou krásou

2. Dobří lidé se umí omluvit. Zlomyslní to obcházejí

A říkají tomu „názor“

Schopnost omluvy není slabost. Je to známka vnitřní stability.

Psychologové z Harvardu i Masarykovy univerzity upozorňují, že lidé s vyšší emoční inteligencí:

  • dokážou připustit chybu
  • nesvádějí odpovědnost na okolí
  • nevysvětlují zranění druhých „dobrým úmyslem“

Zlomyslný člověk se:

  • omlouvá podmíněně („jestli ses cítil dotčený…“)
  • zlehčuje emoce druhých
  • schovává se za racionalitu

Typická věta:To je přece tvůj problém, že to bereš osobně.

Ve skutečnosti jde často o neschopnost empatie, ne o upřímnost.

chrome-3d-number-5-glossy-chrome-number-scratched-metal-background-metallic-digit-with-studio-light-reflections-3d-render
Magazín
Narození pod číslem 5? Znamená to víc, než si myslíte

3. Dobří lidé hledají souvislosti. Zlomyslní hledají viníky

A potřebují je pořád

Když se něco pokazí, rozdíl je okamžitě vidět.

Dobří lidé se ptají:

  • Co se stalo?
  • Co z toho plyne?
  • Jak to můžeme posunout?

Zlomyslní lidé se ptají:

  • Kdo za to může?
  • Kdo to pokazil?
  • Kdo je slabší?

Podle výzkumů American Psychological Association mají lidé s vysokou mírou hostility silnou potřebu externalizovat vinu. Jinými slovy: nepříjemné pocity se přesouvají ven – na ostatní.

Proto tito lidé:

  • často kritizují
  • málokdy přebírají odpovědnost
  • žijí v neustálém napětí s okolím

Ne proto, že by svět byl špatný, ale proto, že tak ho potřebují vidět.

ChatGPT Image 20. 11. 2025 14_19_19
Magazín
Osho Zen Tarot pro 20.–27. listopadu: Karty odhalují zásadní zlom. Které znamení čeká tvrdá zkouška a kdo musí něco pustit?

Proč je důležité si toho všímat (a neomlouvat to)

Zlomyslnost není vždy zlo v hollywoodském smyslu. Často je to dlouhodobě neléčená frustrace, strach a vnitřní prázdno.

Jenže:

  • vysává energii
  • narušuje vztahy
  • zpochybňuje vaši sebehodnotu

A hlavně: nezmizí tím, že budete trpělivější nebo hodnější.

Jak upozorňují terapeuti (Cleveland Clinic, Česká asociace pro psychoterapii):hranice nejsou trest - jsou ochranou.

worker-applying-pesticide-lush-green-lawn-efficient-pest-control-outdoors
Magazín
Zapomeňte na ocet. Plevel mizí díky prostředku, který máte v kuchyni

Není to o dokonalosti

Dobří lidé nejsou dokonalí. Ale:

  • nepřejí druhým pád
  • neponižují pod záminkou pravdy
  • nepotřebují cizí slabost k vlastnímu klidu

A pokud si po setkání s někým opakovaně říkáte, že jste „nějak menší“, unavenější nebo nejistí – možná nejde o vás.

Tagy:
clovek chovani pocity emoce signál hodný člověk zlý člověk
Zdroje:
cambridge.org, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, kalemacademy.com
Profilový obrázek
Veronika Borská
Píše lidské příběhy plné emocí, které se dotýkají i toho, co slovy popsat nelze. Fascinuje ji svět za hranou běžného vnímání, miluje sci-fi, věří v duchovno a sílu intuice. V životě hledá výzvy, leze po skalách, věnuje se adrenalinovým sportům a s odvahou objevuje jak vnější, tak vnitřní světy.

Předchozí článek

Chudoba a samota jako odvrácená strana italské vášně pro hazardní hry

Následující článek

Maduro byl americkými úřady přepraven do vazební věznice v Brooklynu

Nejnovější články