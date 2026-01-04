Maduro byl americkými úřady přepraven do vazební věznice v Brooklynu
4. 1. 2026 – 13:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americké úřady přepravily zajatého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou do vazební věznice v Brooklynu, informovala stanice CNN.
Spojené státy v sobotu podnikly ve Venezuele vojenskou operaci a do USA převezly tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou Cilii Floresovou. Maduro bude příští týden čelit obvinění z držení drog a zbraní před federálním soudem na Manhattanu. Spolu s manželkou čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti a spiknutí za účelem dovozu kokainu.
Podle médií byl Maduro nejprve převezen do sídla americké Agentury pro potírání narkotik (DEA), kde byl zaevidován. Účet Bílého domu poté na síti X zveřejnil video, na kterém je vidět Maduro v poutech obklopen úředníky americké protidrogové centrály a přeje přihlížejícím šťastný nový rok. Informovala o tom CNN.
Podle amerických médií má být Maduro po dobu vyšetřovací vazby umístěn v Brooklynu ve federální vazební věznici Metropolitan Detention Center (MDC).
Tato nechvalně proslulá věznice je spojena s řadou veřejně známých případů, včetně kauz bývalého zpěváka R. Kellyho, spolupracovnice sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellové a nejnověji také rappera Seana „Diddyho“ Combse, napsala BBC.
Madura Spojené státy neuznávají za venezuelského prezidenta, takže před americkou justicí nebude moci zřejmě uplatnit osobní imunitu, kterou obvykle mají hlavy státu.
Na Madura americké ministerstvo spravedlnosti vypsalo odměnu 50 milionů dolarů (přes miliardu korun). V listopadu americké úřady označily Kartel sluncí, mezi jehož vůdci je podle Washingtonu právě Maduro, za teroristickou organizaci.