Osho Zen Tarot pro 20.–27. listopadu: Karty odhalují zásadní zlom. Které znamení čeká tvrdá zkouška a kdo musí něco pustit?
20. 11. 2025 – 15:33 | Magazín | Veronika Borská
Život má zvláštní rytmus. Někdy se věci hýbou rychleji, než bychom chtěli, jindy se vlečou jako pondělní ráno. Osho Zen Tarot není věštba osudu — je to spíš zrcadlo. Ukazuje, kde jste v období od 20. 11. do 27. 11., co ve vás dozrává a jakou energii si nesete do dalšího týdne.
A tento týden?Ten bude ještě pro mnohé zajímavý. Pro některé znamení velmi léčivý, pro jiné zlomový. Karty ukazují na ukončování cyklů, přicházející úlevu, nový začátek, ale taky nutnost pustit to, co už vás vyčerpává. Co se vždy musí prožívat je přítomný okamžik, ten je rozhodující.
Beran – Karta: Intenzita
Berani, tento týden máte v rukou raketový start. Energie je silná, soustředěná a může vás katapultovat tam, kam chcete.
Pozor: intenzita může být i tlak.
Doporučení: zaměřte se na jednu věc. Ne tři. Ne sedm. Jednu.
Býk – Karta: Přijetí
Býci vstupují do týdne, kdy bude největší síla v klidu. Něco, co jste tlačili silou, se rozpadne samo — a ukáže se, že to tak mělo být.
Výzva: nesnažte se mít vše pod kontrolou.Přijměte. Uleví se vám.
Blíženci – Karta: Znovuzrození
Vnitřně rostete. A možná se sami sebe ptáte, jestli děláte správná rozhodnutí.
Karta říká: ano, rostete správným směrem.
Čeká vás menší průlom nebo nový nápad, který stojí za pozornost.
Rak – Karta: Léčení
Pro Raky je to hluboce léčivý týden. Můžete cítit únavu, ale je to uzdravující.
Dovolte si zastavit.
Dovolte si odložit masku.
Něco se ve vás hojí.
Lev – Karta: Odklad
Lvi, konečně si přiznáte, že něco dlouhodobě odkládáte.
A karta říká: teď už ne.Ještě nastane správná situace, která vás donutí jednat.
A ano — budete za to rádi.
Panna – Karta: Tvořivost
Pro Panny skvělý týden. Přichází inspirace, chuť tvořit, chuť měnit věci k lepšímu.
Jestli něco začínáte, jděte do toho naplno.
Výsledek? Lepší, než čekáte.
Váhy – Karta: Účast
Tento týden je o vztazích. O tom, kdo je s vámi, kdo vám pomáhá a kdo vás vysává.
Karta doporučuje: Opřete se o lidi, kterým důvěřujete.
Štír – Karta: Potlačení
Štíři, něco v sobě držíte možná až příliš dlouho.
Karta je varování i výzva: přestaňte to v sobě dusit!
Až to pustíte ven, přijde úleva, jakou jste dlouho nepoznali.
Střelec – Karta: Dobrodružství
Střelci, pro vás je to nádherný týden!
Otevírá se něco nového, nečekaného, a vy budete mít chuť skočit.
A tentokrát je to správně.
Kozoroh – Karta: Mládí (Innocence)
Kozorozi budou překvapeni. Týden přináší lehkost, hravost, možná až dětskou radost.
Něco, co jste brali příliš vážně, se uvolní.
Nastal čas, kdy si konečně vydechnete.
Vodnář – Karta: Přátelství
Pro Vodnáře je tento týden o spojeních. Někdo může vstoupit do vašeho života — nebo se vrátit někdo, kdo vám hodně chyběl.
Nenechávejte zprávy bez odpovědi.
Možná jde o víc, než si myslíte.
Ryby – Karta: Ticho
Ryby dostávají jednu z nejkrásnějších karet.Ticho. Klid. Vnitřní jasnost.
Karta říká: nechte věci plynout.
Rozhodnutí se objeví samo, až přijde správný moment.