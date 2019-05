Tramvaj, nebo metro? Podzemka pomáhá Praze s dopravou už 45 let

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Hana Dubnová

Je tomu 45 let, co se cesta z Kačerova na Florenc zkrátila na zhruba čtvrt hodinky. Soudruzi by příliš rádi neviděli, že se zprovoznění pražského metra pečlivě naplánované na výročí osvobození Prahy Rudou armádou, slaví o den dřív.

čtěte dále: Oranžová zpátečka v přístupu k euru

čtěte dále: Počítač dovede v mozku rozeznat mluvená slova

čtěte dále: Ostrov mírné náboženské tolerance v mezích zákona

čtěte dále: Raději despotický faraon než chaos a anarchie