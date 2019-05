Kdo probodne EU a kdo nás ochrání před muslimy?

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Ochrání nás David Rath před islámem? Zaujmou Pelíšky voliče TOP09? A propíchne Klára Samková Evropskou unii vidlemi? Bizarní souboj o křesla v Evropském parlamentu je v plném proudu.

Volby do Evropského parlamentu se kvapem blíží, a tak se na nás momentálně ze všech stran valí nejrůznější kampaně jednotlivých stran a kandidátů. Jinak řečeno: je tu jedno z oblíbených období všech milovníků politického bizáru, kdy ze sebe řada politiků dobrovolně dělá blbce v různých propagačních videích a na plakátech s groteskními citáty a doufá, že tak pro svůj tým utrhne část z jednadvaceti českých křesel v Bruselu.

Kampaně k eurovolbám samozřejmě neoplývají takovou hojností grotesknosti a absurdity, jako ty mnohem masivnější parlamentní nebo komunální. Přesto i v případě voleb do evropského parlamentu najdeme fůru věcí, kterým se člověk může jenom divit nebo smát, ať už jde o konkrétní kandidáty nebo podivné skopičiny politického marketingu.

Pohyblivé obrázky

Se zajímavým volebním spotem rozhodně přišli společně kandidující Starostové a TOP09, kteří vsadili na českou filmovou klasiku. Politici v krátkém videu sehrávají společně s herečkou Evou Holubovou její legendární scénu z filmu Pelíšky.

Jen si zde jako učitelka nestěžuje na slovo "p*cat", ale na "brexit". Na závěr pak herec Jan Hrušínský, hrající roli Jiřího Kodeta, na chodbě zbije muže nápadně připomínajícího hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Pro jedno zasmání asi dobré a aspoň je to i celkem kvalitně natočené. Do tvorby volebních klipů se ale v dnešní době může pustit skoro každý, kdo má telefon a počítač. I v rámci eurovoleb tak vznikají slušné amatérské pecky. Jako třeba podívaná, kterou nám přinesla Česká suverenita v čele se starými dobrými politickými mrtvolami Davidem Rathem a Janou Volfovou.

V jejich klipu si tak na Hradčanském náměstí hrají děti v černých burkách a katedrála svatého Víta má velmi neuměle přimontovány věžičky orientálního střihu. Do toho všeho lídr kandidátky Rath hřímá o tom, jak nenechá lidi zotročit islámem. Jen tedy bohužel není moc slyšet, protože zvuková stránka spotu je podobně kvalitní jako ta vizuální. Ale i tak se snaha cení.

Podobnou kvalitou propagace se může chlubit i Alternativa pro Českou republiku - další z řady generických "vlasteneckých" uskupení, a že se jich v těchto volbách vyrojilo opravdu hodně. Lídryně kandidátky, známá kontroverzní advokátka Klára Samková ve špatně sestřihaném videu strojově přeříkává text takovým způsobem, že žák první třídy na vánoční besídce by vedle ní vypadal jako herec z Národního divadla. Jako perlička na závěr pak přijde hláška "hodím do toho vidle", během níž se skutečně objeví záběr, jak někdo hází rycí vidle na vlajku EU. K popukání.

S vizuálně jistě zdařilejším dílem přišla koalice Svobodných, Liberlandu a Radostného Česka, vedená do voleb prezidentem nikým neuznaného mikrostátu Liberland Vítem Jedličkou. Trojice pánů ze spojených frakcí se ve videu prohání nad krajem v letadle a na závěr s hláškou "Udus se těmi dotacemi, ty bolševický noku" vysype pytel EET účtenek na Čapí hnízdo. Jako scéna z béčkové devadesátkové komedie určitě dobré!

Silné heslo

Samozřejmě ne pouze videem živ je volič a kampaně toho potřebují rozhodně víc. S pořádnou náloží přišel především premiér Andrej Babiš (tedy spíš jeho pověstný marketingový tým), který se inspiroval v USA u prezidenta Donalda Trumpa a vyrukoval na svět se svou vlastní červenou čepicí. Jen místo "Make America Great Again" je na ní napsáno "Silné Česko".

Tiskovka a klip, kde premiér společně s lídryní kandidátky ANO Ditou Charanzovou představuje svoji novou čapku, odstartovaly slušnou reakci. Ač tedy spíše u internetových vtipálků, kteří si ihned z premiéra a jeho týmu začali utahovat a jeho nové fotky v červené čepici se okamžitě proměnily v internetový mem, šířící se českými sociálními sítěmi.

K parodování kampaně ANO do eurovoleb se zapojil opravdu kdekdo, třeba i obchod s elektronikou Alza, který svému otravnému zelenému mimozemšťanovi nasadil rudou čepici s nápisem "Silné slevy".

Uvidíme, jestli tahle opravdu zvláštní kampaň Babišovi vyjde a čepice se mezi jeho voliči skutečně začnou nosit. Zatím to vypadá, že si je ironicky oblíbili pouze jeho odpůrci.

Se zajímavou věcí v rámci kampaně vyrukovali i Piráti. Ti se rozhodli peníze na propagaci získat poněkud netradičním způsobem a hezky v duchu hesla "internet je naše moře" rozjeli na serveru Startovač crowdfundingovou kampaň. Díky ní se jim nakonec od podporovatelů povedlo vybrat necelý šest set tisíc na realizaci předvolební kampaně. A jaké odměny mohli za své peníze přispěvatelé získat? Třeba partičku karetní hry Magic: The Gathering s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem.

Věční kandidáti a recese

Je toho spousta, co neodmyslitelně patří k volbám v České republice. Jedním z takových evergreenů jsou i věční kandidáti jako Petr Cibulka a Petr Hannig, u kterých už nemá ani smysl počítat, pokolikáté se ucházejí o hlasy voličů.

I když neúspěšný prezidentský kandidát Hannig tentokrát pro změnu není lídrem, ale stojí až na druhém místě pod šéfem Národní demokracie Adamem B. Bartošem. Hannig dokonce nedávno složil novou píseň, kterou krásně paroduje i vlastní politickou kariéru. Skladba je příhodně nazvána "Znáte to, nejde to".

Petr Cibulka je rozhodně legendární postavičkou české politické scény a již řadu let svými eskapádami baví nejen sociální sítě. Na přítomnost jeho strany s enormně dlouhým názvem Pravý blok (a tak dál) na volebních lístcích jsme si už zvykli, ale jeho výstup v televizi je stále zábavná jízda. Díky předvolebním rozhovorům jsme tak nyní opět mohli sledovat na ČT Cibulku v akci. Typické siderické informační kyvadélko a nařčení, že takřka všichni jsou ruští agenti, pochopitelně nechyběly.

Mezi devětatřiceti subjekty, z nichž si budeme u uren vybírat, jsou i přiznané parodie, jež jdou do voleb pouze z recese. Konkrétně je to projekt Tvůj kandidát, slibující na svých plakátech třeba dotace na pivo a pravidelný sex aspoň jednou týdně pro všechny, a hnutí ANO, vytrollíme europarlament youtuberky vystupující pod přezdívkou Sejroška. Ta slibuje například to, že všechny úřední dokumenty se budou tisknout na jedlý papír.

Inu, máme se na co těšit.