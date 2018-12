Nové vedení Prahy se chce podnikem k metru D zabývat znovu od začátku

AKTUALITA - Aktuality autor: vac

Nové vedení hlavního města se nebrání spolupráci se soukromým sektorem při rozvoji okolí stanic plánované linky metra D, na projekt předchozí rady o spolupráci se společností Penta nicméně navazovat nehodlá. V rozhovoru s ČTK to uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Při přípravě spolupráce nyní podle něj nebude prioritou rychlejší výkup pozemků, kterým argumentovalo předchozí vedení, ale v první řadě rozvoj okolí stanic.

Podle Scheinherra je v pořádku, aby město zajistilo lepší rozvoj nových stanic metra tak, aby kolem nich cestující při výstupu z MHD nalezli i další služby. "Takže naším cíle je do budoucna spolupracovat s privátním sektorem," uvedl náměstek.

Dodal, že město musí zajistit dobrou návaznost na MHD, cyklostezky či automobilovou dopravu prostřednictvím záchytných P+R parkovišť. Na ostatní služby je podle něj vhodná právě spolupráce se soukromým sektorem, ale v rozumných mezích, aby cestující z metra nevystoupili uprostřed obchodního centra.

To je případ, který by podle náměstka mohl nastat v situaci, kdy by město navázalo spolupráci se skupinou Penta. Podle původního plánu měla mít společnost ve společném podniku většinový podíl 51 procent. Uváděným důvodem byl fakt, že by tak podnik mohl přistupovat k výkupu stovek nutných pozemků jako soukromá firma a nemusel by dodržovat pravidla veřejných subjektů, kterými je vázán magistrát i dopravní podnik. Podle kritiků navržené uspořádání nebylo dostatečně transparentní a nezaručovalo, že Praha z podniku nevyjde se ztrátou, což vedení dopravního podniku i Penta odmítly.

Podle Scheinherra plánuje stávající vedení města původní projekt zcela opustit a začít znovu. Zatím tak není jasné, na jakém formátu by spolupráce se soukromníkem měla fungovat. Na rozdíl od předchozího plánu nicméně už nebudou hlavním cílem výkupy pozemků, ale kvalitní rozvoj stanic, řekl náměstek. Výkupy podle něj město zvládá samo.

Nová rada minulý týden na svém zasedání obměnila dozorčí radu dopravního podniku a spekuluje se i o výměnách v jeho managementu. Scheinherr dnes pouze uvedl, že nová dozorčí rada, která se sejde 19. prosince, přinejmenším zvolí dva nyní chybějící členy představenstva.

Metro D má odlehčit trase C a propojit sídliště na jihu Prahy s centrem. V první fázi výstavby má vzniknout úsek Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory a pak do konečné Depo Písnice. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče.