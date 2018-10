Ťok ustoupil, kývl na nulovou sazbu mýta

Moravskoslezský kraj po kontrole mostů rozhodl, že nechá zbourat můstek přes Ostravici v Bašce na Frýdecko-Místecku. Důvodem je jeho špatný technický stav. Práce by mohly začít příští rok na jaře, řekl dnes novinářům náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS).

Pokud místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman zvítězí ve druhém kole senátních voleb na Chrudimsku, okamžitě rezignuje na post náhradníka ve sněmovně. Senát považuje za svou prioritu. Herman je za Prahu prvním náhradníkem KDU-ČSL za zvoleného poslance Jana Čižinského, který by mohl složit mandát kvůli případnému vstupu do pražské rady. Do sněmovny by se tak dostal i druhý z bratrů Okamurů Hayato, který je druhým náhradníkem Čižinského.

12:28