Novodobí gladiátoři opustili hranice sportu. Nebo divadla?

MAGAZÍN - Magazín autor: Michal Markup

Conor McGregor a Khabib Nurmagomedov. Vůbec nevíte, o kom je řeč? To nevadí, protože aktuálně nejsledovanějším sportovcům světa byste dříve či později stejně neunikli.

Novodobé gladiátorské zápasy. Asi tak by se dalo ve stručnosti charakterizovat UFC (Ultimate Fighting Championship), kde se dva soupeři snaží jeden druhého zneškodnit v kleci zvané oktagon. O víkendu se v americkém Las Vegas konal nejsledovanější zápas v historii tohoto sportu, kde o titul šampiona v lehké váze bojovali již zmiňovaní McGregor z Irska a Nurmagomedov z Ruska, chcete-li z Dagestánu.

Proč nejsledovanější? Protože tahle show začala už letos na jaře, když McGregor zaútočil na autobus, převážející ruského zápasníka. Už tehdy se řešilo, zda se jednalo o dobře vymyšlené promo, které by nedal dohromady ani český fenomén Kazma, nebo jestli je horkokrevný Ir skutečně taková bestie, jak se prezentuje.

McGregor v dubnu zaútočil na autobus, ve kterém seděl Khabib:

To se nakonec nejspíš nikdy nikdo nedoví, ale McGregor pak skončil v policejní vazbě a celé léto ho tahali po soudech. Světe div se, mezitím vedení UFC oznámilo, že si to oba aktéři mohou na podzim vyříkat z očí do očí právě v oktagonu.

Jen pro upřesnění. Conor McGregor má na sociální síti instagram téměr 30 milionů sledujících, což je sice třetina fanoušků Lionela Messiho, nicméně pořád je to sakra dobré číslo. Ale zpátky k víkendu, který neměl do té doby v UFC obdoby. A vlastně ani v jiném sportu. Na zápas mezi Khabibem a Conorem se přišlo do Las Vegas podívat přes 20 tisíc lidí, včetně hollywoodských hvězd Matta Damona a Mela Gibsona. Nejdražší lístky přitom v přepočtu stály skoro 660 tisíc korun! Tak moc prestižní záležitost to byla.

Dlouho očekávanému galavečeru tak nechybělo vůbec nic a fanoušci si přišli na své. Během čtyř kol totiž ruský jestřáb, jak si Khabib nechá říkat, McGregorovi pořádně nakloval a svoji dominanci korunoval excelentní "kravatou", kterou donutil zrzavého Ira zápas odklepat. Nurmagomedov si tedy připsal svou sedmadvacátou výhru a mistrovský pás byl jeho…

Ale pak se stalo něco, co nemá ve světě jakéhokoliv sportu obdoby. Emocemi posilněný Dagestánec přeskočil z klece mezi nechápající fanoušky a začal běsnit. Chtěl si totiž vyjasnit křivdy z minulosti se členem McGregorova týmu, ale bohužel zvolil poněkud neobvyklou formu dialogu.

Nurmagomedov porazil McGregora a pak vyskočil z klece a začal řádit:

Důsledků Dagestáncova řádění bylo hned několik. Chaos, zmatek a hlavně pořádná mela, která vyvrcholila tím, že do klece naskákali členové Nurmagomedova týmu a napadli McGregora, který tak ten večer dostal v pořadí už druhou nakládačku.

Prezident UFC ihned po zápase hrozil, že mistrovský pás vítězi nepředá, fanoušci volali po anulování výsledku a nikdo nechápal, co že se to ve městě hříchu děje. Na pozápasové tiskové konferenci se Rus všem omluvil, že mu zkrátka "trochu ujely nervy", ale že ho McGregor zkrátka dlouhodobě provokoval. Tak každý občas ujede, ale tohle?! Sociální sítě, ty zažily takový nápor naposledy, když se Kim Kardashianová snažila svým pozadím strhnout internet.

A tady se konečně dostáváme k tomu, o co celou dobu nejspíš jde. V době, kdy nestačí box, v době, kdy telefon umí víc věcí než stolní počítač, v době, kdy zaplatíme obrovské peníze za džíny, které mají díry na kolenou... Přesně v této době jsou zápasy, kde jde skutečně o život, jedním z nejsledovanějších sportů na světě a každý chce nahlédnout až za hranu. Za hranu toho, co se stane, když…

Všechno tohle a ještě o kousek víc svět UFC divákovi nabízí - ať už v podobě zápasníků v kleci, nebo té až neuvěřitelné show okolo. Včetně všech těch rozbitých autobusů, siláckých řečí nebo vyskakování z klece mezi diváky. Divadlo zkrátka musí jít s dobou. Vypípané vulgarity v televizi už nikoho neoslní.