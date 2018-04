Máme vítěze tendru na mýtné, hlásí Ťok. Vyhozené peníze, kritizují Piráti

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Vítězem tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020 je konsorcium firem CzechToll a SkyToll. S cenou 10,75 miliardy korun má 10 let vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích první třídy. Rozhodlo o tom ministerstvo dopravy na základě doporučení komise, která hodnotila celkem čtyři nabídky. Smlouvu s dodavatelem by stát mohl uzavřít na podzim, oznámil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

"Na základě doporučení hodnotící komise ministerstvo dopravy vybralo konsorcium firem CzechToll a SkyToll. Vybíralo i na základě závěrů projektového manažera, který posoudil předběžnou nabídku a doporučil ji jako nejvýhodnější, bezchybnou a schopnou mýtný systém provozovat. CzechToll a SkyToll zároveň doložily všechny informace a doklady před uzavřením smlouvy v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Podle zákona tedy nic nebránilo tomu určit vítěze tendru," uvedl Ťok.

O vítězi ve středu Ťok informoval členy Babišova kabinetu. Tendru se účastnil ještě dosavadní provozovatel mýtného systému Kapsch, maďarský National Toll Payment Services a německá T-Systems.

Ťok si je jistý, že tendr na mýtné byl vypsán dobře. "Teď určitě budeme čelit protestům a napadání. Já doufám, že se nám podaří to udržet. Věřím tomu, že to dotáhneme do konce," řekl na tiskové konferenci po schůzi vlády. Dodal, že v Evropě podobný tendr za velmi dlouhou dobu nebyl.

"Dneškem ovšem výběrové řízení na provozovatele systému elektronického mýta ještě nekončí. Informoval jsem vládu, že ÚOHS přezkoumává celý tendr a zatím nesmíme uzavřít smlouvu s vítězem. Zároveň lze očekávat, že neúspěšní uchazeči podají proti výběru nejvýhodnější nabídky námitky. Pokud nebude zadávací řízení zrušeno, očekáváme na podzim podepsání smlouvy tak, aby měl nový provozovatel 14 měsíců na přípravu a následné převzetí systému elektronického mýta," dodal Ťok.

Slovenský SkyToll spravuje mýto na Slovensku, česká společnost CzechToll patří do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera. Podle informací serveru Lidovky.cz konsorcium nabízí satelitní technologii, která tak pravděpodobně nahradí nynější mikrovlnné brány.

Ministerstvo dopravy vypsalo tendr na provozovatele mýtného systému po roce 2019 loni v červnu v parametrech požadovaných vládou. Předběžné nabídky čtyř kvalifikovaných uchazečů ukázaly podle ministerstva, že zadávací podmínky byly stanoveny srozumitelně a umožňovaly uchazečům podání nabídek.

Smlouvu s novým provozovatelem chce ministerstvo dopravy uzavřít do podzimu letošního roku. Dodavatel pak bude mít 14 měsíců na převzetí, testování a spuštění systému elektronického mýta od ledna 2020. Předpokládaný výnos mýta na dálnicích a vybraných silnicích první třídy by se měl pohybovat okolo 140 až 150 miliard za deset let.

Kapsch spekuluje

"Jsme zklamáni, že ministr dopravy nedal prostor k prostudování dalších nabídek, že nedošlo k jím slibovanému jednání s dalšími uchazeči, které mohlo vést k dalšímu snížení předběžných cen. Připravili jsme vynikající technickou nabídku pro ČR, byli jsme připraveni naše řešení před zadavatelem obhájit a samozřejmě jednat o naší předběžné cenové nabídce. Nyní vyhodnocujeme dostupné informace a zvažujeme přijetí vhodných opatření," uvedl generální ředitel firmy Kapsch v ČR Karel Feix.

Dodal, že nečekané urychlení výběrového procesu v situaci, kdy k němu není žádný časový důvod a samo ministerstvo si dávalo prostor do konce léta, svádí k nejrůznějším spekulacím. Zvláště v situaci, kdy ještě neskončilo správní řízení ve věci mýtného tendru a stále platí pro ministerstvo zákaz podepsat smlouvu s vítězem.

"Jak už jsme veřejnosti ukázali v minulých dnech, vítězná nabídka bohužel není nejvýhodnějším a nejlevnějším řešením pro daňové poplatníky. Tím by bylo setrvání u současného mýtného systému, který má stát v majetku, a vysoutěžení jeho nového provozovatele. Provozování stávajícího mýtného systému by podle ministerstvem nově nastavených podmínek stálo maximálně 890 milionů korun ročně, tedy 8,9 miliardy za deset let," doplnil šéf Kapsche.

Opozice pochybuje

Podle předsedy poslaneckého klubu ODS a bývalého ministra dopravy Zbyňka Stanjury by vláda bez důvěry neměla činit zásadní rozhodnutí včetně dlouhodobých ekonomických kontraktů.

"Já si myslím, že je důležité, aby tu smlouvu pak uzavřela vláda, která už bude mít důvěru Poslanecké sněmovny. Navíc mám informaci z veřejných zdrojů, že v této chvíli to ministerstvo podepsat nemůže, že se čeká na výsledek šetření a na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže," řekl Stanjura.

Piráti pro nové výběrové řízení a pro technologickou změnu současného mýtného systému na nový systém nevidí důvod, uvedl poslanec této strany Ondřej Polanský.

"Podle nás jsou to úplně zbytečně investované peníze," řekl. "Podmínky pro mýtné byly teď napsány tak, aby zvýhodňovaly satelitní mýtné, to znamená, že vlastně ta mikrovlnná část už dále nebude použitelná," uvedl. "Z našeho pohledu by bylo nejlepší celé výběrové řízení, pokud by to samozřejmě šlo, což už teď v tomto stadiu asi nejde, zrušit, a minimálně několik let počkat," řekl.

Dodal, že nyní existují další technologické možnosti, které by nebyly tak drahé. Jako příklad uvedl nový systém eCall, který se musí od dubna montovat do všech nových aut. Systém v případě nehody automaticky vyrozumí záchranné složky. Podle Polanského systém eCall technologicky zvládá přesně to, co by měl zvládat mýtný systém