Odložený případ, který nedá spát: kam zmizela Míša Muzikářová

2. 11. 2025 – 11:28 | Magazín | Anna Pecena

Odložený případ pohřešované Michaely M.zdroj: Blesk.cz
Na prahu běžného školního rána vyrazila dvanáctiletá Michaela Patricia Muzikářová z domova v Ústí nad Labem na cestu do školy a už se nevrátila. Uplynulo více než osm let od 11. ledna 2017, kdy se měla připojit ke své první vyučovací hodině – ale zůstala mimo dosah, mimo záznamy, mimo odpovědi.

Záhadné zmizení

Míša žila s matkou v Ústí nad Labem a chodila do šesté třídy základní školy. Ráno 11. ledna 2017 měla vyrazit do školy, kam však nikdy nedorazila. Její poslední aktivita na telefonu byla zaznamenána 10. ledna večer – pak jako by se po ní slehla zem. Policie okamžitě rozjela rozsáhlé pátrání, do kterého se zapojily desítky policistů, dobrovolníků i psovodů. Prověřovaly se desítky stop, záznamů i hypotéz. 

Podezřelý a slepá ulička

Vyšetřování se brzy zaměřilo na partnera Míšiny matky, Otakara S. Muž byl v minulosti vyšetřován kvůli obtěžování nezletilé dívky a policie ho považovala za klíčovou osobu případu.  Na konci ledna 2017 však spáchal sebevraždu. Jeho smrt vyšetřování ochromila – od té chvíle chyběl jakýkoli přímý podezřelý i zásadní důkaz. Policie postupně prohledávala okolí, prověřovala elektronické stopy a vyslýchala svědky, ale žádná z verzí se nepotvrdila.

V září 2017 byl případ oficiálně odložen. Policie tehdy uvedla, že nemá žádné nové informace, které by mohly vést ke zjištění, co se s Míšou stalo. 

Osm let ticha

Od zmizení uběhlo už více než osm let. Policie sice případ formálně odložila, ale nové podněty stále přijímá. Rodina i veřejnost doufají, že se jednoho dne objeví nová stopa, která rozbije mlčení.

Míša Muzikářová se mezitím stala symbolem odložených případů v Česku – příběhem, který visí mezi nadějí a zoufalstvím. Každý další leden připomíná, že i po letech může pravda vyplout na povrch. Policie proto znovu a znovu vyzývá: jakákoli informace, i ta nejmenší, může být klíčem k rozluštění tohoto osm let starého tajemství.

Naděje neumírá

Přestože případ spadá do kategorie odložených, naděje přetrvává. Moderní forenzní metody, databáze DNA i analýza digitálních stop dávají šanci, že by se jednoho dne mohlo přijít na to, co se tehdy stalo. Kriminalisté nevylučují, že se k vyšetřování mohou kdykoli vrátit – stačí jediná nová stopa. A právě proto se jméno Míši Muzikářové stále objevuje v databázích i v myslích lidí, kteří odmítají zapomenout.

