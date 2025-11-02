ANO, SPD a Motoristé podepíšou koaliční smlouvu a představí program
2. 11. 2025 – 12:59 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hodinu před začátkem ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny podepíšou v pondělí představitelé ANO, hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristů koaliční smlouvu.
Pravděpodobná nová vláda, kterou z pověření prezidenta Petra Pavla skládá předseda ANO Andrej Babiš, by měla také oficiálně zveřejnit své programové prohlášení. Následujícím krokem bude předložení návrhu personálního obsazení vlády. Babiš doufá, že jeho kabinet vznikne nejpozději do poloviny prosince.
Koaliční smlouvy obvykle definují základní programové cíle vlády, stanovují počet ministrů a jejich obsazení jednotlivými stranami. Smluvní strany se také zavazují zajistit, aby kabinet hlasy jejich poslanců získal důvěru. Smlouvy obsahují také mechanismy pro řešení koaličních sporů. Vymezují rovněž, v jakých formátech a kdy budou vyjednávat zástupci stran, případně jaké předpisy mohou strany předkládat jen po vzájemné dohodě a jak budou hlasovat o koaličně dohodnutých či sporných pozměňovacích návrzích.
Koaliční smlouva je politickou dohodou vládních stran a nemá právní vymahatelnost. Místopředseda ANO Karel Havlíček tento týden portálu iDNES.cz řekl, že poslanci ANO, SPD a Motoristů podepíšou dodatek, ve kterém vyjádří souhlas s textem smlouvy a zavážou se dodržovat vše, co z ní vyplývá. Vznikající koalice má ve dvousetčlenné Sněmovně většinu 108 hlasů, podobně jako to bylo v případě bývalé koalice složené ze Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Starostů a Pirátů v minulém volebním období.
O programu jednali ANO, SPD a Motoristé minulý týden, okruhy odpovídaly ministerským agendám. Uskupení krátce po sněmovních volbách oznámila, že si ve vládě rozdělí 16 pozic. Devět křesel bude mít ANO, které obsadí místa premiéra a ministrů financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. SPD má nominovat trojici odborníků na ministerstva obrany, zemědělství a dopravy, Motoristé povedou ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví. Fialova vláda začínala s 18 členy, po odchodu Pirátů z koalice zanikla pozice ministra pro legislativu.
Za strategické priority označuje vznikající koalice v programovém prohlášení, které má ČTK k dispozici, levnější energie a energetickou bezpečnost, dostupné zdravotnictví, bydlení jako veřejný zájem, spravedlivé důchody a bezpečnost. Dokument mimo jiné potvrzuje odmítnutí emisních povolenek ETS2, počítá i s rozvojem jaderné energetiky. Strany počítají se zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 letech, zachováním koruny či obnovením elektronické evidence tržeb.
Program v pátek dostal k dispozici prezident Pavel. Po volbách označil za zásadní, aby vláda počítala s pevným zakotvením v EU, česká politika byla v souladu s mezinárodním právem a kladla důraz na lidskou důstojnost a lidská práva. Za bezpečnostní záruku považuje členství v NATO. Mezi klíčové otázky zařadil i zachování a podporu institucí demokratického státu, nezávislost médií veřejné služby, autonomii vysokých škol či nezávislost justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek, ale i dalších státních orgánů.
"Konkrétní vyjádření těchto principů budu sledovat v koaliční smlouvě, v rozdělení resortů i v personálním obsazení ministerstev i v nastavení společných programových priorit navrhované vlády," avizoval Pavel. Personální obsazení ministerstev bude další otázkou, kterou bude hlava státu se vznikající vládou řešit. Prezident se plánuje s kandidáty na členy vlády sejít a diskutovat s nimi o jejich prioritách a postojích.
Personální otázky vznikající koalice odložila stranou i kvůli kontroverzím, které se objevily v souvislosti s některými zvažovanými jmény krátce po volbách. Motoristé trvají na nominaci poslance Filipa Turka na ministerstvo zahraničních věcí i po kauze spojené s jeho rasistickými a homofobními výroky na sociálních sítích. Odborná veřejnost či budoucí opozice zpochybňují také zvažovaný nástup šéfa Motoristů Petra Macinky na ministerstvo životního prostředí, poslance stejné strany Oto Klempíře na kulturu či Martina Šebestyána na zemědělství.