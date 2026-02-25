Dnes je středa 25. února 2026., Svátek má Liliana
Počasí dnes 7°C Oblačno

Tohle jméno nosí jen hrstka mužů. Znamená „světlo ve tmě“ a podle výkladů přitahuje úspěch i respekt

25. 2. 2026 – 14:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Tohle jméno nosí jen hrstka mužů. Znamená „světlo ve tmě“ a podle výkladů přitahuje úspěch i respekt
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Zní tajemně. Vznešeně. A přesto ho v Česku téměř neslyšíte. Jméno, které  působí jako ze starého románu nebo historického filmu, ale pomalu si nachází cestu i do moderní doby. Proč o něm někteří mluví jako o jménu budoucích lídrů?

Možná vás překvapí, že Lucian má kořeny hluboko v historii.

profimedia-0017188362
Magazín
Kvíz: Rock’n’rollové legendy – víte opravdu, kdo co zpíval?

Světlo, které se nedá přehlédnout

Jméno Lucian vychází z latinského základu lux, tedy „světlo“. Význam bývá vykládán jako „světlý“, „zářící“ nebo „ten, kdo přináší světlo“. A právě symbolika světla hraje v jeho interpretaci klíčovou roli.

Světlo bývá spojováno s inteligencí, vizí a schopností vést ostatní. Není proto divu, že se toto jméno často objevuje v literatuře či umění u postav, které mají silnou osobnost a výraznou vnitřní energii.

elegant-couple-winter-park
Magazín
Nejšťastnější roky manželství? Odborníci ukazují na dvě zásadní období

Proč ho rodiče začínají zvažovat?

V době, kdy se stále více rodičů snaží vyhnout nejčastějším jménům, působí Lucian jako elegantní alternativa. Není prvoplánově exotické, ale zároveň nepůsobí obyčejně. Má mezinárodní zvuk, snadno se vyslovuje v různých jazycích a nepůsobí zastarale.

Psychologové často upozorňují, že jméno může ovlivnit první dojem. A Lucian? Ten evokuje klid, sebevědomí i jistou noblesu.

profimedia-0048960301
Magazín
Nejvzácnější typ osobnosti podle Junga má tyto výjimečné vlastnosti

Silná osobnost nebo tichý stratég?

Podle výkladů jmen bývají muži s tímto jménem popisováni jako přemýšliví, samostatní a cílevědomí. Nepotřebují být nejhlasitější v místnosti, aby si získali respekt. Spíše působí dojmem, že mají věci pod kontrolou.

Zajímavostí je, že jméno Lucian se v různých obměnách objevuje napříč Evropou a právě jeho nadčasovost může být důvodem, proč si drží svou výjimečnost.

profimedia-1073933879
Magazín
Svatební termín jí schválila AI: Míša Nosková o svém novém životním kroku, který dlouho tajila

Jméno, které si zapamatujete!

V záplavě moderních i tradičních jmen působí Lucian jako nenápadný, ale silný kandidát. Není masové, není okázalé, a přesto má originální charakter.

V České republice je jméno Lucián mezi nejvzácnější – podle databází má toto jméno jen přibližně 70–75 nositelů v celé zemi, což jej řadí až kolem 1 200. nejčastějšího jména v ČR. To znamená, že na více než 136 000 obyvatel připadá jen jeden Lucián. Statistika také ukazuje, že jde o spíše „mladé“ jméno s relativně nízkým průměrným věkem nositelů ve srovnání s řadou tradičních českých jmen

Tagy:
děti volba historie jméno rodiče význam světlo
Zdroje:
krestnijmeno.prijmeni.cz, kdejsme.cz, de.momcozy.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Máte modré oči? Možná jste potomkem jediného člověka z pravěku

Následující článek

Na seznamu nejnebezpečnějších psů, přesto až neskutečně oddaní člověku. Jeden z nich doslova vyčnívá

Nejnovější články