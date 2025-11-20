Tohle chcete mít na zahradě: Rostlina, která rodí rajčata i brambory zároveň
20. 11. 2025 – 14:15 | Zpravodajství | Alex Vávra
Hybridní rostlina spojující rajče a brambor zní jako zahradnický žert, ve skutečnosti ale představuje překvapivě funkční technologii. Pomato slibuje efektivnější využití prostoru, vyšší výnosy a nenápadný, ale významný krok směrem k budoucnosti udržitelného zemědělství.
Pomato, někdy označované jako tomtato, je hybridní rostlina vzniklá spojením rajčete a bramboru. Obě rostliny patří do rodu Solanum, díky čemuž je možné je snadno roubovat. Výsledkem je jediná rostlina, na jejímž stonku se nad zemí objevují cherry rajčata a pod zemí vyrůstají bílé brambory. Geneticky však zůstávají obě části oddělené, takže taková rostlina nevznikne sama od sebe v přírodě a nelze ji množit ze semene. Základní postup je prostý: do stonků obou rostlin se udělají malé řezy, spojí se a nechají srůst. Jakmile se spoj zacelí, odstraní se kořeny rajčete a vrcholová část bramboru. Rostlina pak funguje jako celek, kdy listy rajčete vyživují bramborové kořeny. Rajčata dozrávají během letních měsíců a brambory se sklízí po opadání rajčatových listů, obvykle na začátku podzimu. Tato metoda se využívá i u dalších rostlin, například u stromů nesoucích několik druhů citrusů nebo peckovin současně.
Myšlenka spojit brambor a rajče v jednu rostlinu není nová. První doložené úvahy pocházejí už z první poloviny 19. století. Postupně se z experimentu stal zahradnický fenomén. Vedle roubování existuje i možnost somatického spojení buněk obou rostlin v laboratorních podmínkách. Takto vytvořené rostliny nejsou schopné vytvářet plodná semena, ale dokládají, jak hluboko může moderní věda zasahovat do rostlinné biologie. První takový hybrid se podařilo vytvořit v druhé polovině 20. století.
Historie, přínosy a šíření pomata
Zájem o pomato ožil i díky nedávnému virálnímu videu na sociálních sítích, které znovu přitáhlo pozornost k této neobvyklé technologii. Debata byla živá – část diváků mluvila o nepřirozeném zasahování do přírody, jiní připomínali, že většina dnešních potravin je výsledkem šlechtění nebo hybridizace a že pomato je jen moderní verzí starých pěstitelských technik. Uživatelé sociálních sítí často upozorňovali, že téměř nic, co jíme, není úplně původní forma, a že roubování je zcela běžnou praxí.
Pomato však není jen kuriozita. Může mít zásadní přínos pro efektivnější využití prostoru, což je klíčové pro městské zahrádky, balkony i rozvojové země. V místech, kde jsou malé pozemky a složité podmínky, například v některých částech Afriky, pomato umožňuje farmářům pěstovat více plodin na menší ploše a přitom udržet kvalitu sklizně. Roubování může navíc zvýšit odolnost rostlin vůči chorobám, přispět k větší rozmanitosti opylovačů a poskytnout stabilní kořenový systém pro citlivější odrůdy.
Zájem o pomato postupně vedl i k jeho širší nabídce pro veřejnost. Různé zahradnické podniky začaly prodávat již naroubované rostliny, určené pro domácí pěstitele a hobby zahrádkáře. Mnohé příběhy o jejich vzniku začínají obyčejným experimentem, někdy dokonce žertem, kdy někdo zasadil brambor pod rajče jen ze zvědavosti. Úspěch však ukázal, že jde o nápad s praktickým potenciálem.
Dnes je pomato symbolem spojení tradice a moderní vědy. Nabízí způsob, jak zvýšit výnosy a efektivitu bez zásadního zásahu do kvality potravin. Z dlouhodobého hlediska bude nutné dál zkoumat, jak podobné techniky ovlivňují rostliny i půdu, ale už nyní je jasné, že mohou významně přispět k potravinové bezpečnosti a lepším životním podmínkám farmářů. Pomato tak představuje nejen botanickou zvláštnost, ale i možnou cestu k udržitelnějšímu zemědělství budoucnosti.