Verdiho Nabucco ve Státní opeře: Nadčasové drama o moci, víře a svobodě
11. 11. 2025
Nadčasová historická opera Giuseppe Verdiho Nabucco patří k nejznámějším a nejhranějším operám vůbec. Najde se snad někdo, kdo se zajímá o kulturu, a v životě neslyšel slavnou sborou árii Va, pensiero, sull‘ali dorate“ („Leť, vzpomínko, leť na zlatých křídlech“)? Píseň židovských zajatců dávno překročila hranice operní scény a stala se symbolem touhy po svobodě.
Verdi s libretistou Temistoclem Solerou dokázali z biblického příběhu babylonského krále Nebukadnesara II. vytvořit dílo, které dodnes oslovuje posluchače různých generací. Přitom to málem skončilo úplně jinak – po neúspěchu své předchozí opery Jeden den králem chtěl tehdy mladý Verdi se skladatelstvím skončit. S trochou nadsázky se tedy dá říct, že právě Nabucco může za to, že dnes můžeme navštěvovat inscenace dalších Verdiho oper po celém světě.
Pražská inscenace vznikla ve spolupráci se Slovenským národním divadlem, přičemž režie se ujal zkušený Tomáš Ondřej Pilař, který se s touto operou nesetkal poprvé, neboť ji předtím inscenoval také v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Pilař zdůrazňuje kromě mohutných sborových scén i rodinnou rovinu příběhu, která z Nabucca činí komplexní drama o vztazích, víře i moci – bez ohledu na čas a politické souvislosti. Dirigentskou taktovku převzal po Andriji Jurkevyčovi nový hudební ředitel Státní opery Hermann Bäumer. V kombinaci s vynikajícím obsazením lze slíbit, že návštěvy inscenace nebudete litovat.