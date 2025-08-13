Co nepěstovat na zahradě. Tohle může ublížit vám, dětem i mazlíčkům
13. 8. 2025 – 6:05 | Zpravodajství | Alex Vávra
Krása na zahradě může mít i svou temnou stránku. Některé rostliny, běžně rostoucí ve střední Evropě, jsou tak jedovaté, že mohou ohrozit děti, zvířata i dospělé. Přinášíme pět příkladů zelených krasavců, kterým je lepší se vyhnout.
Zahrada je místo odpočinku, barev a vůní. Ale ne všechny rostliny, které v ní mohou růst, jsou nevinné. Některé z nich jsou jedovaté natolik, že ohrožují děti, domácí mazlíčky nebo i dospělé, kteří s nimi neopatrně manipulují. Tady je pět zástupců, kteří sice v našich podmínkách rostou bez problémů, ale na zahradě mohou napáchat víc škody než užitku.
1. Tis červený (Taxus baccata)
Elegantní jehličnan, který se často tvaruje do živých plotů, skrývá velmi temné tajemství. Všechny části tisu kromě červeného míšku kolem semene jsou prudce jedovaté – obsahují alkaloid taxin. Po požití může dojít k závratím, křečím, ochrnutí a ve vážných případech k zástavě srdce. Smrtelná dávka je překvapivě malá, a proto je tis zvlášť nebezpečný pro děti a zvířata, která by mohla okusovat jeho větvičky.
2. Náprstník červený (Digitalis purpurea)
Působivá, statná rostlina s fialovými zvonkovitými květy se hodí do každé romantické zahrady… až na to, že obsahuje srdeční glykosidy. Ty mohou způsobit poruchy srdečního rytmu, nevolnost, halucinace a v krajním případě smrt. Náprstník byl v minulosti využíván v medicíně, ale rozdíl mezi léčivou a smrtelnou dávkou je velmi malý.
3. Konvalinka vonná (Convallaria majalis)
V květnu rozzáří stinné kouty zahrad svými něžnými bílými kvítky a sladkou vůní. Jenže za poetickým vzhledem se skrývají kardenolidy – látky, které po požití způsobují zvracení, zpomalení srdeční činnosti a závratě. Nebezpečné jsou i bobulky, které se objevují po odkvětu – děti je mohou považovat za lesní ovoce.
4. Oměj šalamounek (Aconitum napellus)
Modrofialové květy oměje patří k nejkrásnějším trvalkám, ale i k nejprudším jedům Evropy. Obsahuje akonitin, který se vstřebává i přes kůži. Způsobuje pálení a necitlivost končetin, potíže s dýcháním, a může vést k selhání srdce. Práce s omějem bez rukavic je vyloženě riskantní.
5. Rulík zlomocný (Atropa belladonna)
Temná legenda evropské flóry. Lesklé černé bobule rulíku mohou lákat děti – chutnají sladce, ale obsahují atropin a skopolamin. Ty působí na nervový systém, vyvolávají rozšíření zorniček, halucinace, ztrátu orientace a ve vyšší dávce smrt. Rulík se vyskytuje spíše v lesích a křovinách, ale pokud by vám vyrostl na zahradě, nechte ho bez milosti odstranit.
Tyto rostliny dokazují, že krása může být zrádná. Pokud máte doma malé děti, zvířata, nebo se zahradničením začínáte, vyplatí se sázet raději bezpečnější druhy. A když už některou z těchto rostlin na pozemku máte, umístěte ji mimo dosah a pracujte s ní jen v rukavicích.