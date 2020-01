Teroristé a záchranáři: Jak Británie démonizuje zelený mír

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Matěj Senft

Kdo je skutečným teroristou? Británie hází ekologická hnutí do jednoho pytle s rasisty a neonacisty.

"Za touto maskou se schovává více než maso. Za touto maskou se schovává myšlenka… a myšlenky jsou neprůstřelné," hlásá postava s maskou legendárního britského atentátníka Guye Fawkese v komiksu anarchisty Alana Moorea V jako Vendeta. Kniha vypráví alternativní příběh o totalitním Britském království, kde je každý krok sledovaný a umění visí na seznamu zakázaných činností a potěšení.

Minulo pár let, a jak už to bývá, fikce se začíná rozplývat v realitě. Británii bychom mohli označit za sledovací velmoc. Kamery visí na každém rohu. A řekneme-li "londýnské oko", těžko uhodnout, zda mluvíme o kolosu vyhlídkového kola, nebo máme na mysli kamerový systém, který se táhne historickým velkoměstem křížem krážem. Do svého ranku přihodil systém před nedávnem i "vylepšení" na rozpoznávání obličejů. Systém nicméně rozpoznává tváře kriminálníků asi stejně dobře jako slepec barvy. Británie vyměnila svobodu za bezpečí. A nehodlá se zastavit.

Národní protiteroristický úřad (National Counter Terrorism Security Office) vydal před pár dny dokument, který má vést k rozeznání a následné prevenci radikalizace těch, jejichž chování by v budoucnu mohlo vést ke spáchání teroristického činu. Seznam je určený veřejnosti: médiím, učitelům, školám a dalším obyvatelům Velké Británie. Po boku hákových křížů, říšských orlic a nápisů "bílá hrdost po celém světě" tu na stejném seznamu stojí jména organizací jako Greenpeace, Peta, Extinction Rebellion nebo protinacistických uskupení. Tedy společenství, jejichž hlavním cílem je mír, tolerance nebo záchrana planety a lidských i zvířecích životů.

Teroristé proti vyhynutí

Australské zelené háje jsou v plamenech. Devastující účinky jinak přirozeného přírodního cyklu zapříčinilo sucho, jímž je protkaná lesní půda. Podle australských meteorologů se jedná o fenomén přímo spojený s klimatickými změnami. Plameny pohltily už přes 57 tisíc kilometrů čtverečních australských stromů, květin a obydlí zvířat. Těch přišlo o život jen v oblasti Nového Jižního Walesu přes neuvěřitelných 480 milionů.

Zatímco se země zmítá v plamenech, zvířata přicházejí o život v číslech, která nejsou srovnatelná s žádnou lidskou válkou, a nesmrtelné kmeny stromů jsou rozkládány na prach, rozhodla se britská vláda bojovat proti "zelenému terorismu". Přesněji proti organizacím, které se snaží chránit životy zvířat, rostlin, včel a v neposlední řadě i lidí. Proti organizacím, které hlásají doslova "zelený mír". To mají být novodobí teroristé. Když nemáte nepřítele, musíte si ho sami stvořit.

Pro pomalu upadající království je každá akce potenciálním nebezpečím. Ideální občan je nejspíše takový, který ráno vstává, večer chodí spát a mezitím sedí doma u nenáročných telenovel (jinak radši nepřepínat, mohl by se zradikalizovat) se svou "jádrovou" rodinou (protože rodina je základ státu). V deset večer jde spát, aby mohl ráno v šest vejít dveřmi do montovny na sledovací zařízení – vždyť čím jiným by mohl sledovat svého souseda, který se nejspíš snaží zachránit potulného psa, ale ve skutečnosti mu přece určitě jde o rozvrat státu.

"Lidé by se neměli bát své vlády. Vláda by se měla bát svých lidí," píše Alan Moore ve svém V jako Vendeta. Dalo by se říci, že si Británie vzala toto rčení za své a po svém. Bojí se svých lidí, varuje před těmi, kteří se snaží zachránit život na naší planetě, a staví je do stejného světla jako ty, kdo hlásají nadřazenost bílé rasy. Bizardnějším jménem na seznamu už by mohli být jen hasiči a lékaři.

Teroristické mamutí korporáty

Navrhuji v protiváze britským složkám vystavit společnosti seznam skutečných teroristů, kteří ohrožují životy nás všech každým dnem. Za 70 procent znečištění ovzduší od roku 1988 odpovídá jen stovka firem. Nejvíce skleníkových plynů produkují ze soukromých společností ExxonMobil, Shell, BP a Chevron, z těch státních pak Saudi Aramco, ruský Gazprom a čínský uhelný průmysl.

To jim by se měl vystavit účet za poškozené zdraví a životy, které mají na svědomí. Seznam nejnebezpečnějších organizací světa, které mohou za smrt milionů zvířat v australských a amazonských pralesech, stovky mrtvých lidí, nemluvě o dopadech jednání mamutích firem, které se nestarají o život, sabotují ho. Jsou teroristy světa. Těmi pravými teroristy, kteří by měli po právu skončit na britském seznamu rozeslaném školám, novinářům, každému občanovi i zvířeti.

Přišel čas změnit školní osnovy, nazývat věci pravými jmény a říct si, kdo je tu skutečným teroristou světa.