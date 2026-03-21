Demonstrace na letné skončila, herec Svěrák varoval před změnami ve financování ČT a ČRo
21. 3. 2026 – 18:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na pražské Letné po téměř dvou a půl hodinách skončil protest proti krokům vlády Andreje Babiše (ANO).
Na Letné promluvil i herec Zdeněk Svěrák a varoval před změnami ve financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), které chce od příštího roku zavést vládní koalice.
Poplatky slouží k tomu, aby veřejnoprávní média nebyla poplatná politikům, řekl. Další vystupující varovali před počínáním vlády v oblasti životního prostředí, zemědělství nebo při přípravě zákonů.
Kabinet ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení slibuje zrušení poplatků za veřejnoprávní média, zdůvodňuje to snížením zátěže pro občany a firmy. Změny chce prosadit od příštího roku, konkrétní návrh ale zatím koalice nepředstavila. Svěrák řekl, že jestli něčemu rozumí, tak legraci. "Vím, co legrace je a není. Zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost," uvedl.
Poplatky podle něj zajišťují, aby vysílání ČT a ČRo bylo svobodné a nebylo poplatné vládním politikům. "Je dobré, když se tam bojí chodit, protože jsou vystaveni nepříjemným otázkám. Je dobré, když to médium také dá slovo opozici," prohlásil Svěrák.
I při úpravě financování budou veřejnoprávní média platit lidé ze své kapsy, jen to bude z daní, zdůraznil Svěrák. "Jenže už to nebudou média svobodná, ale poslušná a ochočená, která budou sloužit vládě a ta je bude odměňovat podle toho, jak budou poslušná," uvedl. Připojil vzpomínku na podobnou změnu, kterou zažil v srpnu 1968. Herci, který za týden oslaví 90. narozeniny, zazpívali po vystoupení demonstranti píseň Narozeninová, kterou složil s Jaroslavem Uhlířem.
Bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko uvedl, že příroda je v současnosti ohrožená jako nikdy od vzniku ČR. Kabinet se podle něj zbavuje expertů, nahrazuje je politickými figurami a zakazuje odborníkům na ministerstvu řešit některá témata. "Vyzýváme vládnoucí politiky: sledujte fakta, naslouchejte vědcům, ctěte a nechte konat občany a také spolky, kterým na přírodě záleží a už ukázaly, že o ni pečovat umí," řekl.
Studentka Janáčkovy akademie múzických umění Anna Řehůřková kritizovala ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy). "Máme pocit, že nehájí zájem sektoru, který reprezentuje," uvedla. V letošním rozpočtu postrádá 300 milionů korun na živou kulturu, což označila za ohrožení pro obrovské množství umělců a souborů. "Když berete finance kultuře, neberete je jen umělcům, ale celé společnosti. Kultura je veřejnou službou a jedním z pilířů demokratické společnosti," dodala.
Podle organizátorů ze spolku Milion chvilek dorazilo na shromáždění minimálně 250.000 lidí. Vystupující se věnovali otázkám veřejnoprávních médií, neziskového sektoru, kultury, zemědělství či životního prostředí. Kritizovali také, jak velký vliv mají ve vládě s ANO menší koaliční partneři, tedy SPD a Motoristé. Podle Českého rozhlasu Radiožurnálu dorazila na shromáždění i manželka prezidenta Eva Pavlová.
Babiš dopoledne ve videu na instagramu uvedl, že dnešek bude "velkým dnem lží". "Protože ten patologický lhář (Petr) Fiala (ODS) a jeho prolhaná vláda tady zavedla tuto kulturu lží," řekl. Nezmínil však, že by jeho vyjádření bylo reakcí právě na demonstraci na Letné.
V závěru protestu vystoupila skupina lidí převlečených za blanické rytíře. "Národe, budeš-li lelkovati, trolly krmiti, na vlastní pohodlí hleděti a na nás čekati, se zlou se můžeš potázati. My spáti - vy bojovati," prohlásila mluvčí skupiny. Po projevech regionálních spolupracovníků Milionu chvilek uzavřela manifestaci státní hymna.
Demonstrace se zařadila mezi největší podobné akce od roku 1989. Protesty namířené proti Babišovi spolek Milion chvilek organizoval v minulosti už několikrát, opakovaně se na nich sešly desítky tisíc lidí. Také na Letenskou pláň 16. listopadu 2019 přišlo demonstrovat nejvíce lidí od sametové revoluce, tehdy podle organizátorů dorazilo čtvrt milionu lidí až 300.000 lidí.
Letenská pláň je místem protestních shromáždění od roku 1989, kdy se tam týden po potlačení protestu studentů na Národní třídě sešlo podle odhadů 750.000 lidí.