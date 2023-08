Telefonování na ranveji a focení letadel? Omezení na letištích mají své důvody

V letadle nesmíme užívat mobilní telefon kvůli možnému rušení navigačních přístrojů. Může to vést k různým bezpečnostním a sociálním problémům. Jakmile ale z letadla vystoupíme, telefon stejně nesmíme používat. Proč?

Když se letadlo rozjíždí, letušky nás seznamují s bezpečnostními pokyny a připomenou nám, abychom v letadle nekouřili a nepoužívali mobilní telefony. Zapínáme „režim letadlo“ nebo přístroj vypínáme a ukládáme do kapsy.

Signál telefonu totiž může rušit navigační systémy letadla. Náchylná jsou hlavně zařízení z osmdesátých a devadesátých let. Novější letadla již s mobilními telefony na palubě počítají, přesto má každá letecká společnost vlastní pokyny, které je nutné dodržovat.

Telefon se však nesmí používat během startu a přistání. Jakmile letadlo přistane a my vystoupíme po schodech na ranvej, často se ocitáme v „mrtvé zóně“ bez signálu. Příčinou je nedostatek věží pro sítě mobilních operátorů. Tyto věže se nesmějí stavět v blízkosti ranvejí kvůli rizikům při vzletu a přistávání letadel. Signál na letištích z nejbližších věží mobilních operátorů posilují vnitřní antény v terminálech, kde už signál chytneme.

Telefon však stejně nesmíme po vystoupení z letadla před vstupem do haly používat, upozorňuje televize CNN, i když se předpisy v každé zemi liší.

Proč na ranveji netelefonovat

Pokud například během chůze z letadla k terminálu v Austrálii vytáhnete telefon, pokuta vám nehrozí, ale můžete být napomenuti za nedodržování nařízení. Pokud budete pobíhat po ranveji nebo v její blízkosti s telefonem ruce, může vás zadržet policie.

V těchto místech totiž nemáte co pohledávat. Odbavovací plocha je vytížena nejen letadly, ale i pozemní technikou, která je odbavuje. Hemží se vozíky pro nakládku a vykládku zavazadel, údržbu a úklid letadel a cisternami na doplnění paliva a vody.

Letištní personál dostává cestující z letadel nástupními mosty nebo malými autobusy. Tento složitý proces rojení techniky kolem letadla po přistání nic nesmí narušit. Platí to v každé zemi na každém letišti.

Pro letištní personál je prioritou dostat cestující co nejrychleji a bezpečně do terminálu. Právě mluvení do telefonu během chůze může být nebezpečné, i smrtelně. Můžete se totiž nevědomky přiblížit k letadlu v provozu.

Aktivní proudový motor takového letadla je extrémně horký a unikají z něj silné plyny. Hlavní nebezpečí pak spočívá v tom, že motor letadla je velice silný a potřebuje k fungování obrovské množství vzduchu. Může tak člověka nasát. Šance na přežití jsou v takovém případě mizivé. Rotující lopatky totiž lidské tělo úplně rozsekají. Takové nehody jsou vzácné, přesto k nim dochází. Koncem června vtáhl podle televize BBC motor letadla Delta Airbus A319 letištního zaměstnance v Texasu.

Právě letištní zaměstnanci jsou přitom vyškoleni k pohybu v bezpečné vzdálenosti deseti metrů od motorů letadel. Cestující však tuto vzdálenost neznají. Po vystoupení z letadla se tedy rozhodně neprocházejte po ranveji mezi letadly.

Telefony by se podle rozšířeného mýtu neměly používat ani poblíž tankujících letadel. V médiích už se totiž v minulosti objevily zprávy o vzniku požárů zažehnutých právě mobilními telefony, ukázaly se však jako nepřesné. Neexistují důkazy, že mobilní telefon může zažehnout oheň na palivovém čerpadle. Během tankování jsou dodržována přísná bezpečností protipožární opatření. Rovněž platí respektování bezpečných zón a snadno dostupné je hasicí vybavení.

Přísnější bezpečnostní opatření

Letiště od 11. září 2001 zavedla přísnější bezpečnostní opatření, hlavně ta americká. Platí tu zákaz focení letištního personálu a letadel. Mnoho cestujících si přitom letadla rádo fotí a o tomto zákazu neví. V takových případech mohou být obviněni z ohrožení bezpečnosti. Mnohdy nestačí fotografie či videoobsah smazat. Tyto zákazy se však mohou na každém letišti lišit. Některé aerolinky dovolují například osobní fotografie.

V některých státech naopak hrozí za pořizování fotografií a videí na letištích i vězení. V amerických terminálech se pak často bezpečnostní procesy mění, aby se zabránilo vzniku jasně identifikovatelných vzorců zranitelných vůči narušení bezpečnosti.

Telefonování během detekční kontroly je nevhodné. V případě zdržování může být takový člověk napomenut letištním personálem. Pokud odmítne pravidla bezpečnostního procesu dodržovat, bude mu odepřen vstup do terminálu a svůj let zmešká.