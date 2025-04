Mrazivá smrt: Populární procedura si vyžádala život mladé ženy, další je v kritickém stavu

16. 4. 2025 – 15:00 | Zpravodajství | Alex Vávra

Moderní zázrak, který milují sportovci i celebrity, má temnou stránku. Kryoterapie si vyžádala lidský život a další je v kritickém stavu. Co se dělo za zavřenými dveřmi chladicí kabiny?

Pařížská policie vyšetřuje tragédii, při níž se 29letá zaměstnankyně posilovny udusila během kryoterapeutické procedury. Podle zdrojů blízkých vyšetřování žena zkolabovala poté, co došlo k úniku dusíku z chladicí komory, která byla opravená ten samý den. Tento bezbarvý a bez zápachu plyn se používá k vytvoření extrémně nízkých teplot.

Obě ženy – druhé bylo 34 let – byly po příjezdu záchranné služby ve stavu zástavy srdce a dechu. Incident se odehrál v pondělí krátce před 18:30 v posilovně On Air ve východní části Paříže, uvedl policejní zdroj. Tři další osoby, které se snažily ženy oživit, byly převezeny do nemocnice a budovu muselo opustit celkem 150 lidí. Pařížské státní zastupitelství ve svém prohlášení uvedlo, že policie a inspektoři bezpečnosti práce zjišťují příčinu smrti a zranění. „Bude provedena pitva a toxikologická analýza, aby se určila přesná příčina smrti,“ sdělil mluvčí.

Kryoterapie je souhrnný pojem pro různé typy léčby, které využívají extrémní chlad. Oblíbená je zejména mezi vrcholovými sportovci, kteří ji používají k úlevě od svalových poranění, bolesti, zánětů a k podpoře krevního oběhu. Při vystavení teplotám hluboko pod bodem mrazu na 2–3 minuty tělo reaguje zúžením cév a uvolněním hormonů jako adrenalin nebo endorfiny.

Srdce začne bít rychleji a zvýší se průtok krve, což urychluje regeneraci tkání a snižuje bolest i otoky. V nejzákladnější podobě kryoterapie znamená přiložení ledového obkladu na kůži. Moderní forma využívá kapalný dusík nebo oxid dusný k vystavení těla teplotám od -110 °C do -140 °C v tzv. kryokabinách.

Používání této terapie je čím dál rozšířenější mezi špičkovými sportovci i wellness nadšenci. Londýnská Mayo Clinic však upozorňuje, že výzkum přínosů kryoterapie je stále v počátcích, a naznačuje, že stejně účinné může být i přiložení ledu na oteklý kloub nebo koupel v chladném jezeře. Evropská asociace pro průmyslové plyny (EIGA) varovala už v roce 2018 před riziky spojenými s používáním kapalného a plynného dusíku při kryoterapii – konkrétně před nebezpečím „úbytku kyslíku a možného udušení“. Doporučila, aby byly osoby během procedury pečlivě monitorovány.

V roce 2015 zemřela v kryokomoře také 24letá žena v lázních v Las Vegas – vstoupila do zařízení po pracovní době a nalezena byla až druhý den kolegou.