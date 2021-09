Proč bývají letadla zpravidla nudně bílá?

Kdo má rád barvičky, pro toho asi pozorování dění na letištní ploše žádná velká pastva pro oči není. Dopravní letadla – od velkých leteckých společností až po ta malá soukromá – totiž až na výjimky nijak zvlášť barvami nehýří a bývají většinou nudně bílá. Proč to tak je?

Jako vždy pro to existuje několik důvodů, hlavně finančních a bezpečnostních. Estetické hledisko hraje roli naprosto podřadnou.

Kdo šetří, má za tři, což platí samozřejmě i v letecké dopravě, a to v několika ohledech. Díky čistě bílé barvě se ušetří už při samotném nákupu letadel, protože bílá je standardní barva, a tedy levnější než speciální lakování, kterou si výrobce nechá samozřejmě jaksepatří zaplatit.

Čím barevnější letadlo, tím více vrstev barvy je na něj třeba napatlat. Ono se to nezdá, ale taková barva pořádně něco váží. Podle amerického výrobce letadel Boeing může jeden nátěr vážit až 540 kilogramů, což přibližně odpovídá hmotnosti pěti cestujících i se zavazadly. Rozdíl je ovšem v tom, že barva za dopravu nezaplatí ani ň. Proto se také často na bílý trup aplikují pouze fólie s logem provozovatele. Těžší letadlo také znamená vyšší spotřebu a větší opotřebení. V případě obzvlášť barevně vyvedených letadel jdou vrstvy laku navíc do desítek.

Dalším plusem pro bílý nátěr je, že světlý vnější plášť odráží část slunečních paprsků, a tak se bílá letadla zahřívají méně než ta tmavší. Interiér vyhřívaný sluncem, mnoha agregáty a tělesnou teplotou cestujících tedy není potřeba tolik ochlazovat, což přináší další úsporu energie.

Nelakovat vůbec? Kdepak!

A co takhle letadla vůbec nelakovat a nechat čistě kovový trup? namítne jistě nejeden hnidopich. To by vyšlo mnohem dráž, protože povrch by se musel pravidelně leštit a obrušovat, zatímco lak stačí obvykle vyměnit zhruba tak jednou za šest let. Koneckonců – jak by asi vypadala za chvilku auta, kdyby je před vnějšími vlivy nechránila vrstva laku?

Vedle finančního hlediska hraje samozřejmě roli i bezpečnost provozu. Výzkumy prokázaly, že ptáci si bílých letadel – kupodivu – všimnou mnohem lépe než těch barevných, a snižuje se tak nebezpečí srážky stroje s neopatrným opeřencem.

Z domova také víme, že na bílém povrchu je vidět každé smítko. To, co tedy zdánlivě vypadá jako nevýhoda, je v leteckém dopravě naopak obrovská výhoda. Na bílém letadle je totiž hned vidět každé znečištění nebo změna barvy, což včas spolehlivě upozorní na únik oleje nebo jakékoliv poškození trupu.

Smiřme se tedy s tím, že pokud jde o barvy dopravních letadel, je to většinou nuda nuda, šeď šeď. V tomto případě nuda nuda, běloba běloba.