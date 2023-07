Před 25 lety skončila noční můra pilotů, hongkongské letiště Kai Tak

Letadla prolétávající těsně nad hlavami lidí v ulicích a na parkovištích a jen taktak míjející výškové budovy. Podobné scény jsou již pětadvacet let pouze vzpomínkami, na něž je však podle pamětníků obtížné zapomenout. Tak přistávala letadla na ranvej vystrčenou do moře jednoho z nejslavnějších letišť světa.

Je to pětadvacet let, co tehdejší ředitel civilního hongkongského letectví Richard Siegel zhasl světla na tamním mezinárodním letišti Kai Tak. Už napořád. Letecký dopravní uzel se totiž přemístil na umělý ostrov Čch’-lie-ťiao, kde je znám jako Mezinárodní letiště Hongkong. A bývalé unikátní letiště se stalo terminálem výletních lodí.

Vzpomínky obyvatel města Kau-lung (anglicky Kowloon) na letadla prolétávající nízko nad domy nebo vzpomínky pasažérů na strhující výhled u okýnek však stále zůstávají. Americká televize CNN se dvěma takovými pamětníky hovořila. A i když platí současné Mezinárodní letiště Hongkong za jedno z nejlepších na světě, v něčem jim Kai Tak chybí.

Zapotili se i zkušení piloti

Vzpomínky jsou silné díky unikátnosti letiště, která ale vedla k jeho konci. Do svého uzavření 6. července 1998 bylo známé jako jedno z nejnáročnějších letišť pro přistávání a vzlétání. Nacházelo se uprostřed města s ranvejí číslo 13 vystrčenou do moře, navíc vedoucí k přístavu Victoria. Přistávání bylo náročné i pro ostřílené piloty.

„Jako pilot musím říct, že to bylo naprosto jedinečné. Bylo to jediné velké letiště na světě, které vyžadovalo zatočení letadla o 45 stupňů pod 150 metry, aby se zarovnalo s ranvejí,“ uvedl pro CNN bývalý generální ředitel provozu u hongkongské letecké společnosti Cathay Pacific a pozdější letecký instruktor Russell Davie. Kvůli vysokým kopcům nebylo možné sestupovat k ranveji přímo. Piloti se k ní museli přibližovat podél hor a na poslední chvíli ostře zatočili.

„Kai Tak bylo zcela odlišné od většiny mezinárodních letišť, protože bylo přímo ve městě,“ vzpomínal učitel a letecký fotograf z Británie Daryl Chapman, který žije v Hongkongu od roku 1987. Strávil nespočet hodin v ulicích Kau-lungu a fotografoval obrovská letadla těsně se nad městem.

Zašlý symbol Kau-lungu

Davie řekl, že přistávání bylo opravdu výzvou hlavně během silného větru. Jako piloti Cathay se postupně stali v přistávání na letišti velice zběhlými, ale pro piloty z jiných leteckých společností to podle něj bylo náročné. Nejhorší situace nastala během deště, který výrazně zhoršil viditelnost.

„Piloti neviděli přistávací dráhu, a tu jste v Kau-lungu vidět museli,“ řekl Davie a doplnil, že piloti často dříve nebo později přistání v takto špatných podmínkách odložili a raději letěli dál. Chapman pak popsal „děsivý“ zážitek během přistávání nákladního letadla Air France 747-200, které během tmy nečekaně prolétlo nad jeho hlavou na parkovišti.

„Bylo to velmi hlučné a znepokojivé, protože jsme skutečné letadlo neviděli,“ popsal situaci Chapman. Letiště mu chybí. Vzpomíná, jak se často procházel ulicemi a sledoval letadla, jak prolétají nad domy a obchody. Zážitek to podle něj byl i pro cestující, hlavně ty sedící na pravé straně letadla. Letiště platilo za symbol města známý po celém světě.