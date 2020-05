Proč jsou na letištích koberce?

MAGAZÍN - Magazín autor: Hana Dubnová

Letišti denně procházejí desetitisíce cestujících. Při takovém pohybu si asi stěží lze představit povrch horší na údržbu, než je koberec. Přesto jsou koberce na všech letištích. Proč?

I když se to moderní letiště snaží všemožně zlomit, pobyt na nich je pro většinu cestujících noční můrou plnou stresu. Když ale prokličkujete kilometry chodeb a vítězoslavně se usadíte před nástupní bránu, tak pokud zrovna netrpíte fobií z létání, zřejmě se alespoň trochu uklidníte. Z části za to může úleva, že teď už jste na místě a letadlo vám (asi) neuletí, velkou roli však hraje i prostředí.

Možná jste si všimli, že v prostoru čekáren před nástupními branami je často místo dlažby koberec. Uklízečky sice kvůli tomu trpí, ale právě koberec – tahle zdánlivá maličkost – má pozitivní vliv na vaše pocity. Protože koberec podvědomě evokuje domácí pohodlí, pohodu a navíc tlumí zvuk krachtajících koleček kufrů, uvolníte se a opadne z vás stres.

Spokojení cestující nakupují

A to je právě to, o co letištím jde. Ani ne tak kvůli tomu, že by provozovatelé letišť měli péči o vaše duševní pohodlí, ale uvolněný cestující znamená cestující, který se v klidu vydá courat po okolí. A tam je co? Ano, obchody a občerstvení.

Podle společnosti DKMA, která se zaměřuje na letištní výzkumy, nakupují spojení cestující dvakrát raději, za maloobchodní zboží utratí o sedm procent víc a v duty-free obchodech nechají útratu o deset procent vyšší než vystresovaní, zpruzení cestovatelé.

O duševní pohodu při konečném čekání na spoj letiště pečují i jinak, než koberci a nižšími stropy. Další potenciální zákazníky obchodů si vytvářejí i relaxačními službami, ať už jsou to masáže, wellness nebo salonky na jógu.

Když si tedy porovnáte náklady na údržbu koberců s nákupním efektem, asi tu není o čem diskutovat…