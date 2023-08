Ukrajina označila nedělní černomořský zásah ruského námořnictva za provokaci

Ukrajina dnes odsoudila nedělní incident v Černém moři, při kterém ruská válečná loď vyslala výstražné výstřely k nákladnímu plavidlu plujícímu k ukrajinskému pobřeží. Diplomacie v Kyjevě v prohlášení označila počínání ruského námořnictva za provokaci.

„Ukrajinské ministerstvo zahraničí silně odsuzuje provokace Ruské federace z 13. srpna v Černém moři ohledně turecké lodi na sypký náklad ‘Sukru Okan’, která byla na cestě do Izmajilu,“ uvedla diplomacie v prohlášení. „Ruské námořnictvo závažně porušilo Chartu OSN, Úmluvu OSN o mořském právu a další zákony mezinárodního práva. Tyto akce jsou dalším příkladem úmyslné ruské politiky ohrožovat svobodnou plavbu a bezpečnost námořního obchodu v Černém moři,“ napsalo ministerstvo v prohlášení.

Plavidlo Sukru Okan s nosností 2155 tun je registrováno pod vlajkou tichomořského ostrovního státu Palau. Jeho domovským přístavem je Istanbul.

Ruská hlídková loď Vasilij Bykov podle ruského ministerstva obrany pálila na nákladní plavidlo v neděli poté, co jeho kapitán nereagoval na výzvu k zastavení kvůli inspekci. Následně na palubu Sukru Okan vstoupili ruští vojáci, kteří provedli inspekci a plavidlu umožnili pokračovat do ukrajinského přístavu Izmajil na Dunaji, uvedla Moskva.

Jednalo se o první případ, kdy Rusko střílelo na obchodní plavidlo od chvíle, kdy Moskva v červenci odstoupila od takzvaných černomořských obilných dohod. Ty umožňovaly i přes ruskou blokádu ukrajinských přístavů vyvážet obilí a další zemědělské produkty z Ukrajiny, která od loňského února čelí ruské invazi.

Moskva po odstoupení do dohody varovala, že všechny lodě mířící do ukrajinských vod bude považovat za plavidla, která by mohla vézt zbraně.