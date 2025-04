Obchodní válka na ostří nože: USA přitvrzují, Čína sahá po své nejmocnější zbrani

16. 4. 2025 – 18:12 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Washington rozjíždí obchodní ofenzivu proti Číně a tlačí spojence do kouta: buď podpoří americký plán izolace Pekingu, nebo pocítí tvrdou celní ránu. Spojené státy lákají na slevy z cel, ale jen těm, kdo se postaví na „správnou stranu“. Jenže Čína má v záloze kartu, která může změnit celou hru – kontroluje klíčové suroviny pro výrobu moderních technologií.

Celní výměna za loajalitu: Trump chce rozdělit svět

Americký prezident Donald Trump znovu přitvrzuje v ekonomickém tlaku na Čínu. Nová strategie Bílého domu je prostá – kdo je s námi, dostane úlevy. Desítky zemí dostaly nabídku snížení cel, pokud omezí spolupráci s Pekingem. Kdo odmítne, čelí až 49% tarifům. Jedinou výjimkou je Čína, na niž USA uvalily rekordní cla ve výši 145 %.

Za touto akcí stojí Trumpův ministr financí Scott Bessent, který chce spojence donutit zamezit obcházení amerických opatření a zavřít čínským firmám dveře na své trhy. Washington zvažuje dokonce i vyřazení čínských akcií z amerických burz.

Peking kontruje – a tahá za surovinové nitky

Čína ale nezaostává. Prezident Si Ťin-pching vyráží na diplomatické turné po jihovýchodní Asii a posiluje vazby s klíčovými partnery. Podepisuje dohody o investicích, volném obchodu i infrastruktuře – a zároveň ukazuje, že má pod palcem zbraň, proti níž jsou cla jen slabým odérem: vzácné zeminy.

Peking ovládá 92 % světového zpracování těchto 17 kritických prvků, které jsou nezbytné pro výrobu čipů, baterií, zbraní i automobilů. Od dubna zavedl přísné vývozní licence – a dodávky do USA i Evropy se zpomalují nebo zastavují. Výrobci magnetů už hlásí krizi. Jedná se především o tzv. těžké vzácné zeminy, které se těží obtížně a jinde ve světě prakticky nejsou dostupné.

Západ ztrácí čas. Čína drží karty

Amerika se snaží reagovat: ministerstvo obrany investovalo stovky milionů dolarů do obnovení domácí těžby, ale návrat know-how zabere roky. Zatímco Trump utahuje celní šrouby, Peking chirurgicky zasahuje tam, kde to americký průmysl bolí nejvíc. A to bez jediné rakety.

Čínské poselství je jasné – nepotřebujeme USA tak, jako USA potřebují nás. Si Ťin-pching to během návštěvy Vietnamu připomněl diplomaticky, ale srozumitelně: Zatímco Amerika zavírá dveře, Čína nabízí obchodní partnerství. A suroviny, bez kterých se svět neroztočí.

V této obchodní válce zatím není vítěz. Ale je zřejmé, kdo má v ruce ty nejdůležitější karty.