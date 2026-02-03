Těchto 7 potravin byste měli jíst každý den. Vědci je vybrali z tisíců jídel
3. 2. 2026 – 11:33 | Magazín | Anna Pecena
Vědci skutečně nestrávili tisíce hodin v laboratoři jen proto, aby přišli s další dietní módou. Podle nového přehledu, kde odborníci analyzovali víc než tisíc druhů jídel, existuje skupina sedmi nejzásadnějších surovin, které by měly být v jídelníčku každý den. To není jen další výkřik reklamních sloganů – jde o kombinaci potravin, které vědecké hodnocení spojilo s pevnější imunitou, lepší stabilitou krevního cukru a sníženým rizikem chronických onemocnění.
Proč tohle musí být na talíři? Protože moderní strava často obsahuje příliš málo živin a příliš mnoho prázdných kalorií. Analýzy ukazují, že jen malé procento populace skutečně dostává doporučené množství vlákniny, zdravých tuků a rostlinných antioxidantů – a právě tohle sedmice dokáže ty mezery zaplnit.
Co přesně vědci doporučují
-
Mandle – ořechy s vysokým obsahem zdravých mononenasycených tuků, vitaminu E a vlákniny. Pravidelné zařazení mandlí do stravy může pomoci snížit hladinu „špatného“ LDL cholesterolu a zároveň podpořit dobré bakterie ve střevech.
-
Mangold – zelená listová zelenina, která není jen nudnou přílohou. Obsahuje betalainy a dusičnany, které podporují funkci cév a mohou snižovat krevní tlak.
-
Borůvky – pravděpodobně nejoblíbenější ovoce v této sedmičce. Tyto drobné plody jsou bohaté na antioxidanty, které pomáhají neutralizovat volné radikály a podporují zdraví mozku i srdce. Antioxidanty navíc zlepšují funkci imunitního systému.
-
Zelený čaj – nápoj, který není jen trendy – obsahuje bioaktivní látky, které podporují metabolismus a mohou pomoci snižovat riziko některých typů rakoviny i kardiovaskulárních onemocnění.
-
Chia semínka – malá, ale výkonná. Jsou bohatá na omega-3 mastné kyseliny, vlákninu a minerály, které mohou udržet stabilní hladinu energie během dne.
-
Extra panenský olivový olej – zdravý tuk vhodný do salátů a na lehké vaření. Obsahuje polyfenoly, které mohou podporovat zdraví srdce a cév.
-
Losos a další tučné ryby – obsahují omega-3 mastné kyseliny, které jsou esenciální pro mozek a hormonální systém, a zároveň mohou snížit zánětlivé procesy v těle.
Skutečný dopad na zdraví lidí
Statistiky ukazují, že lidé, kteří do týdne zařazují živočišné i rostlinné potraviny s vysokým obsahem živin, mají výrazně nižší riziko chronických onemocnění. Studie Harvardovy univerzity už dříve uvedla, že konzumace borůvek a zeleniny souvisí s nižším rizikem srdečních onemocnění až o 30 %. Nutriční terapeuti ale zároveň upozorňují, že „superpotraviny“ nejsou žádný zázračný lék – samotný mandlovo-čajový talíř vás nezachrání, pokud zbytek dne jídlíte nezdravě.
Jak s tím začít?
Zařaďte do snídaně hrst mandlí s borůvkami a lžící chia v jogurtu, po obědě si dejte salát s olivovým olejem a šálkem zeleného čaje a večer si dopřejte porci lososa nebo jiné tučné ryby. Tahle jednoduchá rutina může postupně změnit přístup k jídlu – a možná i vaše zdraví.