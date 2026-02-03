Babišův kabinet selhal, nepracuje pro Česko, ale pro sebe, řekl poslancům Kupka
3. 2. 2026 – 12:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kabinet Andreje Babiše (ANO) selhal ještě před tím, než začal vládnout, řekl předseda opozičních občanských demokratů Martin Kupka (ODS) v dnešním úvodu schůze Sněmovny k návrhu opozice na vyslovení nedůvěry vládě.
Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle Kupky nepracuje navzdory svým vyhlášením pro Česko a jeho obyvatele, ale pro sebe, a vynikl v aroganci, ve střetu zájmů a vlastních problémech.
Kupka vstoupil za navrhovatele schůze, za jejímž vyvoláním stály textové zprávy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) poradci prezidenta Petra Pavla. Macinka v nich hrozil odvetnými kroky kvůli tomu, že hlava státu odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů ministrem životního prostředí. Pavel zprávy zveřejnil, považuje je na rozdíl od Macinky za pokus o vydírání.
"Vláda nemá být pouťový autodrom pro řádění Motoristů a premiér v tomhle ohledu prostě nemůže být vrchní kolotočář, který rozdává volná autíčka pro zábavu Motoristů," řekl před poslanci Kupka. Babiš podle něho Macinku podpořil, místo aby se od něho distancoval, čímž premiér podle Kupky fatálně selhal. "Umožňuje koaličním partnerům, aby ho vodili," řekl předseda nejsilnější opoziční strany.
Kupka ale připomněl také přetrvávající Babišův střet zájmů kvůli vlastnictví skupiny Agrofert. Další selhání kabinetu vidí v obranyschopnosti země, v zahraniční politice a v rozpočtové odpovědnosti. "Opozice nemůže mlčet," zdůraznil Kupka.
Schůze začala 19. den po tom, co Sněmovna vyslovila Babišově vládě důvěru. Aby kabinet padl, návrh na vyslovení nedůvěry by muselo aktivně podpořit nejméně 101 z 200 poslanců. Opozice jich má o devět méně, čítá v plném počtu 92 zákonodárců. Koaliční zástupci proto označují schůzi za zbytečnou či nesmyslnou, opozice podle nich jen zdržuje vládní tábor od práce.
Dnešní poslanecké jednání by podle kuloárových informací ČTK mělo trvat nejméně do půlnoci na středu. Pokračovat má ve středu ráno. Druhým vystupujícím po Kupkovi byl Babiš. Následně má promluvit podle informací ČTK kolem 15 řečníků z koaličních řad s právem přednostního vystoupení včetně ministrů. Teprve potom by se měli dostat k řečništi další opoziční politici. Po zahájení schůze evidoval sněmovní systém pět desítek poslaneckých přihlášek do běžné debaty, výhradně z řad opozice.